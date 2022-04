¿Dónde ver el partido México vs. Guatemala por amistoso internacional?

Ver México vs. Guatemala EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 27 de abril por partido amistoso internacional 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y mexicana) y se disputará en el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando. El minuto a minuto con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega México ante Guatemala?

La selección mexicana arranca su preparación para el Mundial de Qatar 2022 con un amistoso ante Guatemala en Orlando sin sus figuras del fútbol europeo ni su técnico Gerardo Martino. El ‘Tata’, cuestionado entre la prensa y aficionados por la actuación del Tri en las Eliminatorias de Concacaf, no viajó a Orlando por recomendación médica.

Al no integrarse en fecha FIFA, México no podrá contar el miércoles con sus internacionales que militan en Europa, lo que permitirá hacer pruebas con futbolistas no habituales. El arquero David Ochoa, del Real Salt Lake, y el lateral Jonathan Gómez, de la Real Sociedad B de España, son dos novedades en la nómina.

¿Cómo llega Guatemala ante México?

Luis Fernando Tena, que llegó a ser seleccionador mayor interino en 2013, dirigió al combinado sub-23 a una de las gestas más recordadas del fútbol mexicano: el oro olímpico en los Juegos de Londres 2012. Él se hizo cargo en diciembre de la escuadra guatemalteca, que este domingo goleó 4-0 a El Salvador en un amistoso celebrado en San José, California.

Con información de AFP

México vs. Guatemala: ficha del partido

México vs. Guatemala Amistoso internacional ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 27 de abril ¿Dónde? Camping World Stadium de Orlando ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TUDN y TV Azteca Deportes

¿A qué hora juegan México vs. Guatemala en partido amistoso?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver México vs. Guatemala EN VIVO ONLINE GRATIS?

México vs. Guatemala en México: TUDN, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, Azteca 7, Blim TV

México vs. Guatemala en Guatemala: Tigo Sports Guatemala, TUDN

México vs. Guatemala en Costa Rica: TUDN

México vs. Guatemala en República Dominicana : TUDN

México vs. Guatemala en El Salvador: TUDN

México vs. Guatemala en Honduras: TUDN

México vs. Guatemala en Nicaragua: TUDN

México vs. Guatemala en Panamá: TUDN

México vs. Guatemala en Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, TUDN USA, UniMás, Univision NOW.

¿Qué canal es TUDN?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD)

IZZI: canal 502 (SD).

¿Qué canal es Azteca 7?

Satélite

Sky: canal 107 (SD), canal 1107 (HD)

Dish: canal 107 (SD), canal 607 (HD)

Star Tv: canal 107.

Cable

Izzi: canal 7 (SD), canal 107 (SD), canal 807 (HD)

Totalplay: canal 7 (HD), canal 107 (HD)

Cable Sur: canal 31

Megacable: canal 107 (SD), canal 1107 (HD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

México vs. Guatemala: posibles alineaciones

México: Carlos Acevedo; Kevin Álvarez, Luis Olivas, Jesús Angulo, Erick Aguirre; Fernando Beltrán, Erik Lira, Sebastián Córdova, Luis Chávez; Eduardo Aguirre y Santiago Giménez. DT: Jorge Theiler.

Guatemala: Ricardo Jerez; Stheven Robles, Gerardo Gordillo, Moisés Hernández, José Morales; Alejandro Galindo, Carlos Mejía, Rodrigo Saravia, Jorge Aparicio, Óscar Santis; y Robin Betancourth. DT: Luis Fernando Tena.

¿Dónde se jugará el partido de México vs. Guatemala?

El lugar donde se disputará el México vs. Guatemala por partido amistoso internacional es en el Camping World Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos.