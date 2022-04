[En Vivo] Melgar vs. Racing Club, Copa Sudamericana 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Melgar vs. Racing Club. Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2022 HOY, miércoles 27 de abril. El duelo iniciará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina), y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Melgar vs. Racing Club: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda, Paolo Alessandro Lea, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Alejandro Ramos, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes, Jean Archimbaud, Bernardo Cuesta, Luis Iberico y Cristian Bordacahar. DT: Néstor Lorenzo.

Racing Club: Gastón Gómez, Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena, Leonel Miranda, Nery Domínguez, Carlos Alcaraz, Edwin Cardona, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Melgar vs. Racing Club: ficha del encuentro

Copa Sudamericana ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 27 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina) ¿En qué canal? DirecTV Sports ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Racing Club?

El encuentro entre Melgar vs. Racing Club está programado para jugarse desde las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina). Revisa los horarios de acuerdo a tu zona.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs. Racing Club ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Melgar vs. Racing Club por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la alternativa descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Melgar vs. Racing Club?

El encuentro entre Melgar vs. Racing Club se disputará en el estadio Monumental de la UNSA, el cual es un recinto multiusos peruano ubicado en la ciudad de Arequipa, a 2.360 m.s.n.m. Fue fundado el 30 de julio de 1995 y tiene una capacidad de 45.000 espectadores. Es el campo más grande de Arequipa y el segundo más grande del Perú después del Monumental de la ‘U’ en Lima.