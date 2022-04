¿A qué hora y dónde jugarán Liverpool vs. Villarreal? Por la Champions League 2021-22

¿Dónde ver Liverpool vs. Villarreal EN VIVO? Reds y amarillos protagonizarán un apasionante duelo por la ida de las semifinales de la Champions League 2021-22 este miércoles 27 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en Anfield, Inglaterra. La transmisión de este choque estará a cargo de la señal de ESPN para Latinoamérica y la plataforma de Streaming Star Plus.

Liverpool vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de abril ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal?

El partido entre Liverpool vs. Villarreal está programado para este miércoles 27 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país.

¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre el Liverpool vs. Villarreal?

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, alabó a su homólogo Unai Emery y dijo que siempre lo ha respetado mucho, pero comentó que después de ver los últimos partidos del Villarreal es algo “impresionante”.

El alemán habló ante los medios en Anfield, a un día de medirse con el Villarreal en las semifinales de la Liga de Campeones.

“Hemos analizado mucho al Villarreal, claro. Ya tenía mucho respeto por Emery y por el Villarreal, pero ahora los he podido ver apropiadamente y… ¡wow! Es impresionante”, dijo Klopp en rueda de prensa.

“Es un entrenador obsesionado con el más mínimo detalle. Tiene diferentes mecanismos y maneras de presionar y de reaccionar ante diferentes ocasiones. Es un entrenador de clase mundial y está haciendo un trabajo increíble”, apuntó.

Con información de EFE.

¿En qué canal juegan Liverpool vs. Villarreal?

La transmisión del Liverpool vs. Villarreal estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica. También podrás seguir el partido en la plataforma de streaming Star Plus.

¿Qué dijo Unai Emery del Liverpool vs. Villarreal?

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, indicó en la rueda de prensa previo al partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que disputarán este miércoles en Liverpool que el nivel mostrado esta temporada por el conjunto inglés es el mejor de los últimos años, por lo que considera que deberán hacer unos partidos perfectos para poder superarlos.

El técnico explicó que a la velocidad e intensidad que caracterizaban al Liverpool en los primeros años de Jurgen Klopp ahora han añadido poder combinativo, lo que los hace ser mucho más completos.

“El Liverpool tiene ahora una versión actualizada y mejorada. Encuentra ciertas excelencias en algunos futbolistas, es un equipo que corre muy bien a los espacios, con una intensidad alta para recuperar la pelota, y ahora cuenta con jugadores que tienen nivel combinativo. Es algo que han acumulado con Thiago, con la presencia de Mané más por dentro y con la llegada de Luis Díaz, que les da regate y presencia por dentro a nivel combinativo”, explicó.

Con información de EFE

¿Cómo ver Liverpool vs. Villarreal en ESPN?

¿Cómo ver Liverpool vs. Villarreal por internet online?

Para que no te pierdas la transmisión del Villarreal vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Villarreal: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson: Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Mané.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Capoue, Parejo, Coquelin, Manu Trigueros, Lo Celso, Danjuma.