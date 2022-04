➨ [EN VIVO] VER partido Emelec vs. Palmeiras HOY por la Copa Libertadores 2022

Emelec vs. Palmeiras se juega este miércoles 27 de abril por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2022. El encuentro será en el estadio George Capwell y está pactado para las 7.00 p. m. en hora peruana y colombiana, y para las 9.00 p. m. en hora brasileña. El partidos de hoy será trasmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes.

Emelec vs. Palmeiras TRANSMISIÓN EN VIVO

Emelec vs. Palmeiras: minuto a minuto

Emelec vs. Palmeiras: alineaciones confirmadas

Emelec: Pedro Ortiz, Bryan Carabalí, Aníbal Leguizamón, Eddie Guevara, Bruno Pittón, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Joao Rojas, Alexis Zapata, José Cevallos y Alejandro Cabeza.

Palmeiras: Weverton, Kucevic, Rony, Wesley, Mayke, Scarpa, Gómez, Atuesta, Piquerez, Veron y Danilo.

Copa Libertadores - Fecha 3 Emelec vs. Palmeiras ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 27 de abril ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio George Capwell ¿Dónde lo transmiten? Emelec vs. PalmeirasStar Plus

Emelec vs. Palmeiras: hora del partido

En todo el territorio peruano, el cotejo Emelec vs. Palmeiras se disputará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Emelec vs. Palmeiras?

La señal encargada de televisar el encuentro Emelec vs. Palmeiras será Star Plus en territorio peruano.

¿Cómo ver Emelec vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Emelec vs. Palmeiras por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Palmeiras?

Para acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Palmeiras, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Emelec vs. Palmeiras?

El partido entre Emelec vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo en el Estadio George Capwell, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para 40.000 personas.

Emelec vs. Palmeiras: pronóstico de casas de apuestas