[En vivo] Colo Colo vs. River Plate: ¿a qué hora y en qué canal ver el duelo por Copa Libertadores?

Colo Colo vs. River Plate EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 27 de abril, desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Santiago y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación en video de los goles y jugadas destacadas.

Colo Colo vs. River Plate: ficha del partido

Partido - Grupo F Colo Colo vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 27 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Chile) y 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental David Arellano de Santiago ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Colo Colo vs. River Plate: la previa

¡Duelo de punteros! Colo Colo y River Plate disputarán la punta del grupo F en el estadio Monumental de Santiago. Ambos equipos cuentan con puntaje perfecto tras ganar en sus dos primeras presentaciones y esta vez intentarán dar un paso más hacia los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Cacique viene de imponerse en su casa ante Alianza Lima y buscará sacar un resultado positivo ante uno de los favoritos de la competición. Se espera que el técnico Gustavo Quinteros cuente desde el arranque con el peruano Gabriel Costa.

Por su parte, el conjunto comandado por Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor momento y espera volver al camino del triunfo. Luego de vencer a Fortaleza en Buenos Aires por el certamen internacional, tuvieron dos traspiés -derrota ante Talleres de Córdoba y empate con Atlético Tucumán- por la Copa de la Liga Profesional Argentina.

Colo Colo vs. River Plate: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. River Plate por la Copa Libertadores?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver Colo Colo vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: Star+

Chile: Fox Sports 1 Chile, Star+

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Bolivia: Star+

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Paraguay: Star+

España: Movistar+, DAZN, DAZN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Dónde ver Colo Colo vs. River Plate EN VIVO vía ESPN?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Colo Colo vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus y ver el Colo Colo vs. River Plate debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Colo Colo vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Colo Colo vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Colo Colo vs. River Plate: alineaciones probables

Colo Colo : Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. DT: Gustavo Quinteros.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz o Esequiel Barco; Matías Suárez y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

¿Dónde se jugará el partido de Colo Colo vs. River Plate?

El lugar donde se disputará el Colo Colo vs. River Plate por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la ciudad de Santiago, en Chile. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 47,000 espectadores.

Colo Colo vs. River Plate: tabla de posiciones grupo F