➤ HOY EN VIVO Alianza Lima vs. Fortaleza por la Copa Libertadores: hora y cómo ver el partido

Alianza Lima vs. Fortaleza EN VIVO se miden en el estadio Castelao por la jornada 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2022. El duelo arranca a las 5.00 p. m. (hora de Perú) y 7.00 p. m. (hora de Brasil), con transmisión a cargo de ESPN y ESPN 2. La cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de goles e incidencias, la tendrás en La República Deportes.

En Vivo: Previa Alianza Lima vs. Fortaleza 13:36 ¡Feliz Cumpleaños, Campos! Hoy se encuentra de onomástico el número 1 de Alianza Lima. El guardameta tendrá que estar en su más alto nivel para que los íntimos saquen un resultado positivo. 13:35 Alianza Lima llegó el lunes a Brasil Los dirigidos por Carlos Bustos, quienes se encuentran en una buena racha, van en busca de su primera victoria en la Copa Libertadores. La escuadra blanquiazul llegó a suelo brasileño el lunes en horas de la tarde. 12:39 ¿Cuál sería el once titular de Alianza Lima? El equipo íntimo formaría de la siguiente manera para este partido: Ángelo Campos, Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas, Josepmir Ballón, Edgar Benítez, Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Cristian Benavente y Hernán Barcos. Foto: EFE 12:19 ¿Cómo van los pronósticos de las apuestas para este Alianza Lima vs. Fortaleza? Estas son las previsiones de las principales apostadoras de cara al partido. Fortaleza es el claro favorito para quedarse con los tres puntos. Foto: composición/AFP Betsson: gana Alianza Lima - 13,00 | empate - 6,00 | gana Fortaleza - 1,22 Bet365: gana Alianza Lima - 13,00 | empate - 6,00 | gana Fortaleza - 1,22 Inkabet: gana Alianza Lima - 13,00 | empate - 6,00 | gana Fortaleza - 1,25 Doradobet: gana Alianza Lima - 11,00 | empate - 6,00 | gana Fortaleza - 1,27 1XBET: gana Alianza Lima - 11,50 | empate - 5,75 | gana Fortaleza - 1,26. 12:04 Alianza Lima busca cortar su mala racha El equipo íntimo lleva ya 25 partidos seguidos sin ganar en la Copa Libertadores. ¿Podrá sacudirse de esta seguidilla en Brasil? Foto: GLR

Alianza Lima vs. Fortaleza: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Fortaleza ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 27 de abril ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Castelao ¿En qué canal? ESPN, ESPN 2.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fortaleza?

En Perú, el duelo Alianza Lima vs. Fortaleza podrá seguirse desde las 5.00 p. m. (7.00 p. m. de Brasil). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 5.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 28).

Alianza Lima y Fortaleza protagonizarán un duelo de necesitados en Brasil por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2022. Ambos equipos todavía no han sumado punto alguno en su grupo y una nueva derrota podría dejarlos descartados de la lucha por clasificar a los octavos de final.

El cuadro blanquiazul recuperó algo de la confianza luego de sus dos tropiezos en el torneo continental con un par de victorias en la liga peruana. El técnico Carlos Bustos no podrá contar para este cotejo con el suspendido Aldair Rodríguez, quien recibió una dura sanción por parte de la Conmebol debido a la fractura que le ocasionó a Robert Rojas.

El elenco tricolor, por su parte, viene de coronarse ganador del Campeonato Cearense, título al que intentará sacar lustre frente al combinado de Carlos Bustos. Los dueños de casa buscan reivindicarse luego de haber perdido en el debut contra Colo Colo y de su infructífera visita a River Plate.

Alianza Lima y Fortaleza nunca se habían enfrentado por competencias oficiales. El conjunto victoriano tiene sobre sí una pesada carga de 25 juegos consecutivos sin saber lo que es sumar de a tres en el certamen.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Fortaleza?

En Sudamérica, el encuentro Alianza Lima vs. Fortaleza irá principalmente por los canales ESPN y ESPN 2. Conoce qué señal debes sintonizar de acuerdo al país en el que te ubiques.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: Conmebol TV

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Fortaleza por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Alianza Lima vs. Fortaleza, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por la cadena ESPN, o mira GRATIS el duelo desde el Facebook Watch de la Conmebol Libertadores (solo en Perú). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas vías, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs. Fortaleza

Alianza Lima: Ángelo Campos, Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas, Josepmir Ballón, Edgar Benítez, Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Cristian Benavente y Hernán Barcos.

Fortaleza: Max Walef; Titi, Tinga, Matheus Jussa, Marcelo Benevenuto; Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim, Ronald; Robson y Moises.

Pronósticos de Alianza Lima vs. Fortaleza

Las principales casas de apuestas para este Alianza Lima vs. Fortaleza dan como favorito para ganar al cuadro brasileño. El triunfo local paga hasta 1,27 veces la cantidad en juego, frente a las cuotas máximas de 6,00 por el empate y 13,000 por la victoria visitante.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Fortaleza?

El escenario de este compromiso será el estadio Castelao, cuyo nombre oficial es estadio Governador Aderaldo Plácido Castelo, ubicado en el estado brasileño de Ceará. El recinto cuenta con capacidad para albergar a 63.000 espectadores.