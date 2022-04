¿A qué hora juegan Manchester United vs. Chelsea EN VIVO por la Premier League?

El compromiso entre Manchester United vs. Chelsea será fundamental para el avance de la Premier League. Los red devils han caído 3-1 ante el Arsenal en su último partido jugado en la liga inglesa. Por otra parte, el United a través de su DT, Ralf Rangnick, ha admitido que es muy probable que no clasifiquen a la próxima Champions League. El cotejo se realizará este jueves 28 de abril desde la 1.45 p. m. (hora peruana, 7.45 p. m. hora inglesa) en el Old Trafford.

Infórmate sobre esta contienda, con datos como horarios, canales de transmisión, alineaciones de los equipos, además del modo para estar atento a todas las incidencias de este juego EN VIVO ONLINE GRATIS.

Manchester United vs. Chelsea: ficha del partido

Premier League Manchester United vs. Chelsea Día jueves 28 de abril Hora 1.45 p. m. (hora peruana) Canal ESPN, Star+ Lugar Estadio Old Trafford

¿A qué hora juega Manchester United vs. Chelsea?

Perú, Colombia y México: 1.45 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.

Brasil, Argentina y Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Chelsea?

En Inglaterra, el partido podrá apreciarse vía Sky Sports, mientras que en América Latina este compromiso podrá apreciarse por medio de la señal de ESPN y Star+, que cuentan con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Premier League para la temporada 2021-22.

¿Dónde ver Manchester United vs. Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a televisión por cable o satélite, puedes seguir esta contienda por medio de la web de La República Deportes, con todas las incidencias, alineaciones y anotaciones de este encuentro.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo dedicó su gol número 100 a su bebé fallecido

Manchester United vs. Chelsea: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kanté, Alonso; Mount; Havertz, Werner.

¿Dónde se jugará el partido Manchester United vs. Chelsea?

El juego que enfrentará a ambas escuadras inglesas se disputará en el Estadio Old Trafford, por lo que el Manchester United será el conjunto local en la presente ocasión.