En la primera llegada del Madrid: Karim Benzema pone el descuento en el Etihad Stadium

Manchester City y Real Madrid se enfrentan por las semifinales de la UEFA Champions League 2021-22. Los ciudadanos se adelantaron rápidamente con los goles de Kevin De Bruyne y Gabriel Jesús; sin embargo, durante el buen momento del conjunto dirigido por ‘Pep’ Guardiola, Karim Benzema marcó el descuento para la Casa Blanca tras un buen centro de Ferland Mendy.

Con esta anotación, el ‘Gato’ llegó a las 13 anotaciones en la presente edición del certamen e igualó a Robert Lewandowski. Asimismo, registra su cuarto partido en anotar de manera consecutiva. Anteriormente le anotó al Chelsea (tanto en la ida como en la vuelta) y al PSG en la vuelta.

Formaciones Manchester City vs. Real Madrid

Así se pararon ambos equipos sobre el terreno de juego.

Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Gabriel Jesús y Foden

Courtois, Carvajal, Militao, Mendy, Alaba, Kroos, Valverde, Modric, Benzema, Vinícius Jr. y Rordrygo.

¿Cómo ver Manchester City vs. Real Madrid por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo va el historial en Champions entre Manchester City y Real Madrid?