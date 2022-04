“Luis Díaz no es el gran fichaje”, aseguró una leyenda del Liverpool

Liverpool se prepara para enfrentar al Villarreal en las semifinales de la UEFA Champions League este miércoles en Anfield, donde Jurgen Klopp y sus dirigidos buscarán ganar para tener un pie dentro de la final de la competencia. En este duelo, contaría con Mohamed Salah y Luis Díaz, referentes del equipo.

El futbolista colombiano se convirtió rápidamente en una de las figuras y muchos lo catalogaron como el gran fichaje en la Premier League. Sin embargo, una leyenda de los reds sostiene una opinión contraria.

Jürgen Klopp ha reconocido el trabajo de Luis Díaz en más de una ocasión. Foto: EFE

En conversación con el diario The Mirrors, John Barnes, jugador del Liverpool entre 1987 y 1997, mencionó: “Luis Díaz no es el gran fichaje de invierno”. Luego señaló que l o hubiese sido “si Real Madrid, Barcelona y todos los demás estuvieran detrás de él” .

PUEDES VER: Alianza Lima y el emotivo mensaje en el avión que los llevó a Brasil para la Copa Libertadores

Además, hizo un símil con lo que pasó con los compañeros del cafetero: “Muy parecido cuando vinieron Salah y Mané , no hubo un gran clamor por ellos, y por mucho que se hayan convertidos en los jugadores que son. Eso tiene que ver con Klopp y el valor de identificar la plantilla de futbolista que quiere”.