Karim Benzema dio una verdadera muestra de sangre fría al marcar con un penal lanzado ‘a lo Panenka’ el último gol del Real Madrid en su partido por la ida de semifinales de Champions League frente al Manchester City. La ejecución del disparo sorprendió a los hinchas por lo inesperado de la acción en un momento crítico del duelo, aunque en el club merengue no causó asombro, según reveló su compañero Rodrygo.

“Son cosas que solo Karim hace. Estuvo entrenando así y la gente que estaba en el banquillo ya sabia que la iba a picar”, declaró el brasileño para Movistar. No obstante, el delantero reconoció la gran técnica y el temple del ‘Gato’ para llevar a cabo la jugada.

“Hay que tener mucho coraje y confianza para meter un gol así”, añadió acerca del tanto que deja al elenco de Carlo Ancelotti a solo un gol de igualar la llave por el pase a la final del torneo.

Así fue el penal que ‘picó' Karim Benzema

Además del penal, Benzema marcó el transitorio 2-1 que le permitió llegar a las 14 conquistas en esta edición de la Champions, cifra que lo consolida como máximo artillero. El galo quedó a tres anotaciones de igualar el récord de goles impuesto por Cristiano Ronaldo para una sola temporada del certamen.

Benzema: “Vamos a hacer una cosa mágica”

Pese a que el 4-3 dejó la sensación de que el Madrid no hizo un mal partido, el goleador merengue no dejó de llamar la atención por el hecho de que la derrota no es un buen resultado. Por ello, invocó el apoyo de la hinchada en la revancha para darle vuelta a la llave.

“Una derrota nunca es buena. Tenemos ilusión en esta Champions, pero lo importante es que nunca bajamos los brazos. Tenemos que ir al Bernabéu. Necesitamos a la afición como nunca. Y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar”, manifestó.