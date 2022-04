¿A qué hora ver Liverpool vs. Villarreal EN VIVO desde ESPN por la Champions League?

Liverpool vs. Villarreal EN VIVO se miden en el estadio Anfield este miércoles 27 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del duelo por la ida de semifinales de la Champions League 2021-22 irá por la señal de ESPN y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de ese compromiso, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles.

Liverpool vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Anfield ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Villarreal?

Argentina: Fox Sports, ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Estádio TNT Sports, HBO Max

Chile: Fox Sports 1, ESPN, ESPN 4

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión, CBS, Paramount+

España: Movistar Liga de Campeones. M. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV.

¿Dónde ver Liverpool vs. Villarreal por internet?

Para que no te pierdas el Liverpool vs. Villarreal por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar ESPN para ver Liverpool vs. Villarreal?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cuánto cuesta Star Plus para seguir Liverpool vs. Villarreal?

Si deseas suscribirte al servicio de Star Plus para ver Liverpool vs. Villarreal, ten en cuenta los siguientes precios para los planes que se ofertan en los diferentes países de Latinoamérica.

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Villarreal?

El escenario de este compromiso será el estadio Anfied, recinto deportivo propiedad del Liverpool Football Club, con capacidad para acoger a más de 50.000 espectadores.