[En Vivo] Cerro Porteño vs. Peñarol: fecha, hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Peñarol EN VIVO y EN DIRECTO juegan por la tercera ronda del grupo G de la Copa Libertadores 2022. El cotejo empezará a las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (hora uruguaya) y se jugará en el estadio General Pablo Rojas. La transmisión del partido EN VIVO ONLINE estará a cargo de ESPN y el streaming de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto, todos los goles y todas las incidencias mediante la web de La República Deportes.

Cerro Porteño vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Peñarol Fecha Miércoles 27 de abril Hora 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (hora uruguaya) Canal ESPN y Star Plus Lugar estadio General Pablo Rojas

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Peñarol?

El partido entre Cerro Porteño vs. Peñarol por la Copa Libertadores comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (hora uruguaya). A continuación, te enseñamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre Cerro Porteño vs. Peñarol?

La transmisión del duelo entre Cerro Porteño vs. Peñarol por la Copa Libertadores estará a cargo de la señal de ESPN y el streaming de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN?

Aquí te dejamos la lista de canales para que puedas disfrutar del enfrentamiento entre Cerro Porteño vs. Peñarol por la Copa Libertadores.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo me suscribo a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el compromiso entre Cerro Porteño vs. Peñarol, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Cerro Porteño vs. Peñarol: últimos partidos

Cerro Porteño vs. Peñarol: posibles alineaciones

Cerro Porteño : Jean; Fabián Franco, William Riveros, Alexis Duarte, Leonardo Rivas; Galeano, Damián Bobadilla; Roberto Ramírez, Enzo Giménez; Luis Fariña, Alfio Oviedo.

: Jean; Fabián Franco, William Riveros, Alexis Duarte, Leonardo Rivas; Galeano, Damián Bobadilla; Roberto Ramírez, Enzo Giménez; Luis Fariña, Alfio Oviedo. Peñarol: Kevin Dawson; Ramón Arias, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Facundo Bonifazi; Matías Aguirregaray, Damián Musto; Pablo Ceppelini; Bryan Olivera, Federico Crrizo; Agustín Álvarez Martínez.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Peñarol?

El cotejo entre Cerro Porteño vs. Peñarol por el grupo G de la Copa Libertadores se llevará a cabo en el estadio General Pablo Rojas. Este recinto tiene capacidad para 32.910 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo G