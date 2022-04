➤ Villarreal vs. Liverpool: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Villarreal vs. Liverpool EN VIVO y DIRECTO este miércoles 27 de abril por las semifinales de la Champions League 2021-2022. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Anfield ubicado en la ciudad de Liverpool.

Villarreal vs. Liverpool: ficha del partido

Champions League 2021-2022 - Semifinales Villarreal vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de abril de 2022 ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Anfield ¿Dónde lo transmiten? ESPN y Star+

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Liverpool?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

- Uruguay: 4.00 p. m.

- Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Villarreal vs. Liverpool?

El cotejo entre Villarreal vs. Liverpool será transmitido por la señal de ESPN, para todo Sudamérica, y Star Plus vía streaming.

Argentina: Fox Sports, ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT, HBO Max

Chile: Fox Sports 1, ESPN, ESPN 4

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max, TNT Sports, TNT Go

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV.

¿Dónde VER EN VIVO Villarreal vs. Liverpool vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Villarreal vs. Liverpool por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Villarreal vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Villarreal vs. Liverpool: posibles alineaciones

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Dani Parejo, Étienne Capoue, Francis Coquelin; Giovani Lo Celso; Arnaut Danjuma y Paco Alcácer. Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz.

Villarreal vs. Liverpool: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Villarreal vs. Liverpool?

El duelo entre Villarreal y Liverpool se disputará en el Estadio Anfield. Este recinto deportivo fue inaugurado el 28 de septiembre de 1884 y tiene capacidad para albergar a 53.394 espectadores.