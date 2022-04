➤[EN VIVO] Nacional vs. Vélez Sarsfield: ¿a qué hora y dónde ver partido por Copa Libertadores?

MIRA AQUÍ EN VIVO Nacional vs. Vélez Sarsfield | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores hoy, martes 26 de abril. El duelo iniciará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Nacional vs. Vélez Sarsfield: ficha del partido

Partido Nacional vs Vélez Sarsfield ¿Cuándo juegan? Martes 26 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio José Amalfitani ¿En qué canal? ESPN 2

Nacional vs. Vélez Sarsfield: posibles alineaciones

Vélez: Lucas Hoyos, Tomás Guidara. Matías de los Santos, Diego Gómez, Emanuel Insúa, Joel Soñora, Santiago Cáseres, Santiago Castro, José Florentín, Luca Orellano y Lucas Janson. DT: Julio Vaccari.

Nacional: Sergio Rochet, Leandro Lozano, Mathías Laborda, Nicolás Marichal, Camilo Cándido, Joaquín Trasante, Yonatan Rodríguez, Brian Ocampo, Manuel Monzeglio, Alex Castro y Emanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO empezará a partir de las 5.15 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 6.15 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 27 de abril)

¿En que canal ver Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO?

El partido entre Nacional vs. Vélez Sarsfield será transmitido por la señal de ESPN 2 para todo el territorio sudamericano.

¿Cómo ver ESPN 2 en Sudamérica?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Nacional vs. Vélez Sarsfield ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Nacional vs. Vélez Sarsfield por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.