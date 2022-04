HOY Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba ENVIVO se enfrentan por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores 2022. El encuentro entre celestes y la T está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. La transmisión de este choque internacional estará a cargo de ESPN 2 y la aplicación de streaming Star Plus.

Recuerda que podrás seguir todas las incidencias de este compromiso en la web de La República Deportes . Precisamente en esta nota encontrarás la previa, alineaciones confirmadas y los resultados de los partidos de hoy también.

Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba ¿Cuándo juegan? Martes 26 de abril ¿Dónde? Estadio Mario Alberto Kempes ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba

El partido entre Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2022 se jugará HOY martes 26 de abril desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Previa Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba

Talleres logró una gran victoria en casa 1-0 sobre U. Católica en lo que fue su regreso a una fase de grupos Copa Libertadores tras 20 años de ausencia, sin embargo, registró una derrota en su visita al Flamengo en la jornada pasada, en la que un gol encajado al minuto 11 condicionó notablemente el encuentro. Esa derrota en suelo brasileño quizás estaba en los planes de un conjunto argentino que sabe que los otros dos miembros del grupo son los rivales directos en su objetivo de avanzar a los octavos de final de este torneo por primera vez en su historia.

Sporting Cristal ha ganado solo dos de sus 22 compromisos previos disputados en Argentina, aunque esta será la primera vez que enfrente a Talleres. Además, también ha tenido un rendimiento pésimo recientemente fuera de casa en la Copa Libertadores, ganando solo uno de sus últimos diez partidos como visitante

Qué canal transmitirá Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba

La transmisión del Sporting Cristal vs. Talleres Córdoba EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN 2 para toda Latinoamérica, mientras que Star Plus se encargará de pasar todas las incidencias a través de su aplicación de streaming.

Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba vía ESPN 2

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sporting Cristal vs. Talleres Córdoba por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba?

Para acceder a Star Plus para ver el Sporting Cristal vs. Talleres Córdoba, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Cuánto pagan Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba

Betsson : gana Talleres - 1,48 | empate - 4,10 | gana Sporting Cristal - 6,30

Meridianbet : gana Talleres - 1,49 | empate - 3,88 | gana Sporting Cristal - 6,16

Inkabet : gana Talleres - 1,50 | empate - 4,20 | gana Sporting Cristal - 6,75

Doradobet : gana Talleres - 1,55 | empate - 4,00 | gana Sporting Cristal - 6,33

Te Apuesto: gana Talleres - 1,50 | empate - 4,00 | gana Sporting Cristal - 6,40.

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba