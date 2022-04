¿Dónde ver el partido Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League?

Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO juegan este martes 26 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la ida de las semifinales en la Champions League 2021-22. El duelo se disputará en el Etihad Stadium por la señal de ESPN y Star Plus, pero también podrás seguir la cobertura ONLINE, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles, a través de La República Deportes.

En Vivo: Real Madrid vs. Manchester City: previa del partido 08:34 Carlos Tévez sobre la evolución del City: "10 años atrás, el City peleaba de media tabla para abajo" El 'Apache' es una voz autorizada para hablar sobre los citizens, el argentino defendió la casaquilla celeste entre 2009 y 2013, donde ganó tres campeonatos: Premier League, FA Cup, Community Shield. 'Carlitos' fue parte del equipo que del City que ya empezaba a esbozarse como un equipo grande y competitivo de Europa. "10 años atrás, el City peleaba de media tabla para abajo o para arriba. Ahora, que están jugando con los grandes de igual a igual, se tienen que sentir orgullosos", indicó el argentino. 08:06 Manchester City jugará su partido 101 en Champions contra Real Madrid Los citizens alcanzaron su centenario en su clasificación a semis ante Atlético de Madrid y, ahora, chocarán contra los 13 veces campeones de Champions League en su casa. En todo su historial, los de Manchester han conseguido 55 triunfos, 18 empates y 27 derrotas. Asimismo, en sus 100 primeros partidos, los celestes han anotado 201 goles, con un promedio de dos tantos por partido. Su máximo goleador en Liga de Campeones fue el ya retirado Sergio Agüero, con 34. 07:16 Real Madrid recuerda todos sus goles en la Champions League 2021-2022 En la actual edición de la Liga de Campeones, el cuadro madridista ha marcado un total de 22 goles desde la fase de grupos. A través de sus redes sociales, los merengues recordaron aquellas anotaciones que los llevaron hasta las semifinales de la Champions, donde su goleador es Karim Benzema, con 12 tantos. 06:32 ‘Fede’ Valverde sobre Manchester City: “Siempre está luchando por todo” Federico Valverde brindó declaraciones a un día del duelo entre Real Madrid y Manchester City, por la ida de semifinales de la Champions League. El uruguayo deseó una eliminatoria “más regular” que las que disputaron ante Chelsea y PSG. “Estamos preparados para todo. Esperemos que este martes sea regular en ambas partes y consigamos nuestro objetivo de clasificar”, dijo Valverde de cara al compromiso en el Etihad Stadium. “Es un gran equipo, obviamente. Llevan muchos años trabajando juntos. Eso levanta una dinámica en el equipo muy grande. Saben a lo que juegan, lo que tienen que hacer sobre el campo. Siempre está luchando por todo lo que juegan”, añadió Valverde en conferencia de prensa. 05:35 El Real Madrid recibe el Premio Laureus 'Sport for Good Society' por la labor de la Fundación La Fundación Real Madrid fue galardonada con el Premio Laureus 'Sport for Good Society' entregado por Rafael Nadal en una gala donde asistieron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acompañado de Emilio Butragueño, Raúl González Blanco, Iker Casillas y Luis Figo. "Es un gran honor para nuestro club y los millones de madridistas que se sienten orgullosos de una inmensa labor solidaria que realizamos, capaz de llegar a todos los rincones del mundo", declaró Pérez en un vídeo publicado por el club en su página web. 02:11 ¿Cuánto dinero han gastado el Real Madrid y el Manchester City en fichajes los últimos 10 años? El Real Madrid cuenta con 13 títulos de Champions League, siendo el equipo con más Copas de Europa. Logros que responden a los grandes desembolsos por los mejores jugadores. En los últimos diez años, el equipo blanco ha gastado $535 millones menos que el City y se ha proclamado cuatro veces campeón de Europa. Gastos de fichajes por temporada Temporada - Real Madrid - Manchester City 2012/2013 - US$ 42.35m - US$ 68.15m 2013/2014 - US$ 193.05m - US$ 127.05m 2014/2015 - US$ 138.60m - US$ 113.08m 2015/2016 - US$ 93.94m - US$ 229.32m 2016/2017 - US$ 33.00m - US$ 236.50m 2017/2018 - US$ 44.55m - US$ 349.25m 2018/2019 - US$ 179.03m - US$ 86.45m 2019/2020 - US$ 391.05m - US$ 175.47m 2020/2021 - US$ 0 - US$ 189.53m 2021/2022 - US$ 34.10m - US$ 147.95m TOTAL: US$ 1.15bn - US$ 1.72bn (Datos de Transfermarkt.) 23:54 ¿Dónde juegan Real Madrid vs. Manchester City? El encuentro Real Madrid vs. Manchester City se disputará en el Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra. 23:53 ¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Manchester City? El encuentro Real Madrid vs. Manchester City será transmitido por la señal de ESPN para toda América Latina. Además, puedes ver el cotejo a través de la plataforma de streaming de Star Plus. 20:23 ¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid? En territorio peruano, este compromiso se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región: - México: 2.00 p. m. - Perú: 2.00 p. m. - Colombia: 2.00 p. m. - Ecuador: 2.00 p. m. - Venezuela: 3.00 p. m. - Bolivia: 3.00 p. m. - Chile: 3.00 p. m. - Paraguay: 3.00 p. m. - Argentina: 4.00 p. m. - Uruguay: 4.00 p. m. - Brasil: 4.00 p. m. 18:56 Las veces que Ancelotti y Guardiola se enfrentaron En Champions League chocaron por la edición 2013-2014, cuando Guardiola estaba en el Bayern Múnich y el italiano tenía su primer paso en el Madrid. Aquella vez, ‘Pep’ quedó eliminado en ‘semis’ tras perder 1-0 en el Bernabéu y 4-0 en el Allianz Arena. Sin embargo, volvieron a medirse en la liga inglesa, mientras el catalán ya dirigía al City y el de Reggiolo hacía lo mismo con Everton. En ningún cotejo pudo ganar Ancelotti: solo rescató un empate en 2020 y después cayó goleado por 5-0 y 3-1. En FA Cup también fueron eliminados con un 2-0 en contra. 18:07 Historial de enfrentamientos en Champions League 2019-2020: Octavos de final - Manchester City 2-1 Real Madrid 2019-2020: Octavos de final - Real Madrid 1-2 Manchester City 2015-2016: Semifinales - Real Madrid 1-0 Manchester City 2015-2016: Semifinales - Manchester City 0-0 Real Madrid 2012-2013: Fase de grupos - Manchester City 1-1 Real Madrid 2012-2013Fase de gruposReal Madrid 3-2 Manchester City 16:46 ¿Quién tiene el plantel más caro, Real Madrid o Manchester City? De acuerdo con el portal Transfermarkt, especializado en traspasos y valor de mercado de los futbolistas, el costo de todo el plantel del Manchester City (959,3 millones) aventaja al del Real Madrid (756,5 millones) en más de 200 millones de euros. Los futbolistas más valiosos del cuadro ciudadano son Kevin de Bruyne y Phil Foden (90 millones cada uno), mientras que por el club merengue el mejor cotizado es Vinícius Jr. (100 millones). Foto: difusión 16:17 ¿Cuántas Champions tiene el Manchester City? A pesar de su gran poderío económico, el Manchester City todavía no ha sido capaz de ganar la Champions League. La vez en la que más cerca estuvo de conseguirlo fue en la temporada 2020-21, cuando cayó derrotado en la final por el Chelsea. Foto: EFE 15:52 ¿Quién es favorito según las apuestas? Los pronósticos le dan un amplio margen de ventaja al Manchester City por su condición de local, pero también por el gran nivel mostrado en su liga doméstica. Estas son las cuotas para el cotejo de este martes: - Betsson: Gana City (1,45), empate (4,75), gana Madrid (7,20) - Bet365: Gana City (1,45), empate (4,75), gana Madrid (6,50) - 1XBET: Gana City (1,48), empate (4,94), gana Madrid (7,20) - DoradoBet: Gana City (1,47), empate (4,75), gana Madrid (6,67) - Inkabet: Gana City (1,45), empate (4,70), gana Madrid (6,75) 15:17 Jugadores del Real Madrid afinaron la puntería Uno de los aspectos trabajados en el último entrenamiento del cuadro merengue fue la definición desde fuera del área. 14:42 Posibles bajas de Real Madrid - Sus dos laterales están en duda. Ferland Mendy y Marcelo no juegan desde el pasado duelo ante Chelsea el 12 de abril, en el Santiago Bernabéu. - Casemiro y Alaba también preocupan en Madrid. El brasileño sufrió una rotura muscular el pasado lunes mientras que el austriaco una contractura en el aductor de su pierna derecha. Si bien ambos viajaron a Manchester, sus chances de jugar son reducidas. 14:24 Posibles bajas de Manchester City - Joao Cancelo es baja confirmada. El lateral portugués recibió su quinta amarilla ante Atlético de Madrid el pasado 13 de abril y quedó descartado para enfrentar al cuadro de la ‘Casa blanca’. - Kyle Walker se lesionó ante el ‘Atleti’ y desde entonces no ha sumado minutos. SI bien no está descartado del todo, los márgenes de tiempo son muy ajustados para que termine de recuperarse. - John Stones, según refirió el propio Guardiola, tiene molestias en el tobillo y su presencia se decidirá casi con el partido encima. 14:13 ¿Cómo le fue al Real Madrid en su última visita a Manchester City? En el 2020, por octavos de final, el conjunto blanco se midió por última vez como visitante ante la escuadra ciudadana. El resultado de aquel cruce fue una victoria de los locales por 2-1, con lo cual sellaron un 4-1 en el global y clasificaron a cuartos de final. 13:47 Finaliza el entrenamiento de Real Madrid en Inglaterra El equipo merengue quedó listo para el vibrante partido de este martes ante Manchester City. En caso de obtener un resultdo positivo, tendrá la tranquilidad de resolver la serie como local. 13:31 Estadísticas de Manchester City en Champions League El cuadro inglés publicó en su sitio web un informe sobre sus 100 primeros partido en la Liga de Campeones, cifra que alcanzó en el duelo de vuelta ante Atlético de Madrid por cuartos de final. Foto: EFE - Victorias: 55 - Empates: 18 - Derrotas: 27 - Goles a favor: 201. 13:06 Real Madrid ya entrena en el Etihad Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, los jugadores del elenco merengue llevan a cabo la jornada de prácticas de este lunes, en la víspera a su partido. Foto: Real Madrid 12:44 Real Madrid listo para empezar su entrenamiento El club español ya está en las instalaciones del Etihad Stadium, donde practicará dentro de breves minutos. 12:32 Carlo Ancelotti: "Luchamos contra los favoritos y salimos bien" "Estamos acostumbrados, esta Champions League hemos tenido partidos muy duros en octavos y cuartos de final contra equipos que eran favoritos. Luchamos contra ellos y salimos bien, mañana (martes) lucharemos también sin duda", declaró el DT italiano en conferencia de prensa. 12:15 Real Madrid entrenará en el Etihad El club merengue realizará su jornada de prácticas previa al partido a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). 11:58 'Pep' Guardiola quiere llegar con chances a la vuelta En conferencia de prensa, el técnico del Manchester City indicó que harán lo posible por llegar al encuentro de vuelta con buenas chances de clasificar a la final. "No jugamos contra la historia. Competimos en el ahora y vamos a intentarlo. Jugamos un partido, once contra conce, y vamos a intentar llegar al Bernabéu con opciones de estar en la final", dijo. Foto: EFE 11:40 Real Madrid ya está en Manchester El equipo blanco arribó este lunes a la ciudad inglesa, donde se medirá el martes ante el City en el Etihad Stadium. Foto: Real Madrid 11:29 Raheem Sterling advierte al Real Madrid El jugador del club ciudadano aseguró que no le preocupa qué tan descansado llegue su rival a este primer compromiso. “No haber jugado este fin de semana es beneficioso para ellos, pero al final del día, todo se reduce a mañana, a quién está más preparado mental y físicamente, y quién lo quiere más. Lo que haya sucedido anteriormente realmente no importa", sostuvo. Foto: AFP

Manchester City vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 26 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Etihad Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid?

En territorio peruano, el Manchester City vs. Real Madrid se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Conoce a qué hora se inicia el duelo en otros países.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El primer capítulo de esta llave de semifinales entre Manchester City y Real Madrid se jugará en Inglaterra. El equipo ciudadano, que nunca ha podido alzarse con el trofeo de la Champions League, recibirá en su estadio al máximo ganador de la competencia, al cual ya pudo superar una vez en una serie de eliminación directa hace dos años.

El cuadro de ‘Pep’ Guardiola avanzó a esta instancia luego de un angustioso partido de vuelta por cuartos de final ante Atlético de Madrid, que lo obligó a adoptar un estilo defensivo para cuidar su 1-0 de la ida que terminó dándole el pase. En cuanto a su actualidad en la Premier League, sigue puntero tras la goleada ante Watford, aunque seguido muy de cerca por su escolta Liverpool.

Carlo Ancelotti y sus pupilos protagonizaron otra noche épica en la revancha ante Chelsea por la ronda previa. Los blues dejaban fuera a los merengues con un 3-0 en el Santiago Bernabéu, pero un gol salvador de Rodrygo a 10 minutos del final y otro de Benzema en la prórroga sellaron la clasificación. En LaLiga, solo es cuestión de tiempo para que los blancos se proclamen campeones, pues apenas les basta con un empate.

Por Champions League, Manchester City y Real Madrid ya se enfrentaron una vez en ‘semis’. En la edición 2015-16, los madridistas accedieron a la final tras igualar sin goles en Inglaterra y ganar por la mínima en España. El saldo de sus otros cuatro enfrentamientos en el torneo es de dos triunfos del City, uno del Madrid y un empate.

PUEDES VER: Futbolistas peruanos de la Liga 1 que podrían ser convocados en otras selecciones

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Real Madrid?

Para Sudamérica, excepto Argentina, la transmisión por TV del Manchester City vs. Real Madrid irá por la señal de ESPN.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Estádio TNT Sports, HBO Max

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max, TNT Sports, TNT Go

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN USA, Paramount+, Univision, CBS, TUDNxtra, SiriusXM FC, TUDN App, Univision NOW

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV.

¿Cómo ver Manchester City vs. Real Madrid por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City: Ederson; Walker/Aké, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesús/Foden/Gundogan y Mahrez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba/Nacho, Mendy/Marcelo; Modric, Casemiro/Camavinga, Kroos; Fede Valverde, Benzema y Vinícius Jr.

Últimos partidos de Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City 2-1 Real Madrid | 07.08.20

Real Madrid 1-2 Manchester City | 26.02.20

Manchester City 4-1 Real Madrid | 26.07.17

Real Madrid 1-0 Manchester City | 04.05.16

Manchester City 0-0 Real Madrid | 26.04.16.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Real Madrid?

El escenario donde se jugará este compromiso será el estadio Ciudad de Mánchester, más conocido como Etihad Stadium por razones de patrocinio. El recinto tiene capacidad para albergar a 55.000 espectadores.