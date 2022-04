¿Dónde ver el partido Ayacucho FC vs. Everton por la Copa Sudamericana?

Ver Ayacucho FC vs. Everton EN VIVO y EN DIRECTO este martes 26 de abril por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Sausalito de la ciudad de Viña del Mar. El minuto a minuto del partido lo podrás seguir en La República Deportes.

El equipo peruano suma una derrota y una victoria en el torneo continental, y los chilenos apenas un punto en las dos primeras fechas.

¿Cómo llega Ayacucho FC ante Everton?

Si bien es cierto que los tres puntos cosechados ante los bolivianos en la segunda fecha alzaron el ánimo del equipo ayacuchano, suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos entre Liga 1 y Sudamericana. La última llegó el fin de semana ante el Grau por un 2-1 como local, lo que significó un nuevo patinazo del club, perdido en la zona baja de la clasificación del Apertura.

Sin embargo, la esperanza en poder dar pelea en la Copa hace que los Zorros lleguen a Chile con hambre de sumar y seguir teniendo oportunidades de clasificar para octavos, instancia a la que solo avanza el ganador del grupo.

¿Cómo llega Everton ante Ayacucho FC?

Everton llega a la cita tras empatar 0-0 de local el fin de semana contra Palestino. El equipo oro y cielo no es capaz de hacerse fuerte en su feudo y apenas suma tres victorias en once jornadas del torneo chileno. Los Ruleteros no ganan en los últimos cinco partidos disputados entre liga y Sudamericana (tres derrotas y dos empates).

Los puntos en casa son fundamentales para tener éxito en el pase a octavos de la Sudamericana y el club chileno no tiene margen de error. Ya perdió dos puntos de local al empatar 1-1 con Jorge Wilstermann en la primera jornada y no puede permitirse más errores.

Ayacucho FC vs. Everton: ficha del partido

Ayacucho FC vs. Everton Copa Sudamericana 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 26 de abril ¿Dónde? Estadio Sausalito de la Viña del Mar ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 4 y Star Plus

¿A qué hora juega Ayacucho FC vs. Everton por la Copa Sudamericana 2022?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Ayacucho FC vs. Everton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Ayacucho FC vs. Everton en Peru: Star+

Ayacucho FC vs. Everton en Chile: ESPN Chile, Star+

Ayacucho FC vs. Everton en Argentina: Star+, ESPN2 Argentina

Ayacucho FC vs. Everton en Bolivia: Star+

Ayacucho FC vs. Everton en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Ayacucho FC vs. Everton en Ecuador: Star+

Ayacucho FC vs. Everton en Paraguay: Star+

Ayacucho FC vs. Everton en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Ayacucho FC vs. Everton en Uruguay: Star+

Ayacucho FC vs. Everton en Venezuela: Star+.

¿Qué canal es ESPN 4?

Satélite

DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

Claro TV: Canal 32 (SD) y Canal 1704 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD)

Movistar TV: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD)

Star Globalcom: Canal 38.

¿Cómo ver Ayacucho FC vs. Everton ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del juego Ayacucho FC vs. Everton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Ayacucho FC vs. Everton?

Para acceder a Star Plus y ver el Ayacucho FC vs. Everton debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas de la desaparecida Fox, sino también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Ayacucho FC vs. Everton: alineaciones probables

¿Dónde se jugará el partido de Ayacucho FC vs. Everton?

El lugar donde se disputará el Ayacucho FC vs. Everton por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2022 es el Estadio Sausalito, ubicado en la ciudad de Viña del Mar, región de Gran Valparaíso.