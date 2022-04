Liverpool vs. Villarreal: revisa las posibles formaciones del partido

Liverpool recibirá en Anfield al Villarreal, este miércoles 27 de abril, en lo que será la semifinal de ida de la Champions League. En la previa, el equipo inglés es el amplio favorito a llevarse la victoria en este duelo de ida y también a clasificar a la final del torneo. Averigua aquí las posibles alineaciones de cada equipo.

El elenco rojo llega a este partido con la agenda apretada debido a que lucha punto a punto el título de la Premier League, justamente con el club que dirige Pep Guardiola, un posible rival en caso sigan adelante en la Liga de Campeones. Sin embargo, contra el Submarino Amarillo no guardarán nada; al contrario, los mejores estarán desde el arranque.

El entrenador Jürgen Klopp no sobreestimará al conjunto español, ya que este ha eliminado a la Juventus en octavos de final y luego en cuartas se deshizo del Bayern Múnich. Por eso, el alemán llenó de elogios a su rival y sostuvo que sus pupilos deben estar 100% concentrados y no confiarse.

El técnico teutón podrá contar sus mejores jugadores y por eso colocará como tridente ofensivo a Mohamed Salah, Sadio Mané y Diogo Jota. En la volante estarán Naby Keïta, Fabinho y Thiago Alcántara, que se encuentra en un fenomenal momento y liderará el mediocampo ‘red’. Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk y Robertson irán en la saga defensiva.

El Villarreal, por su parte, llega con algunas bajas, y de peso. Yéremy Pino no jugará por lesión; así como Gerard Moreno, su delantero estrella. Finalmente, Coquelin es duda y pese a que ya ha entrenado con normalidad y no ha jugado algunos cotejos, lo esperarán hasta última hora para saber si será titular o no.

Liverpool vs. Villarreal: posibles formaciones