¿Cuándo fue la última vez que Sporting Cristal ganó en Argentina por Copa Libertadores?

Necesidad de ganar. Sporting Cristal no tuvo el arranque esperado en la Copa Libertadores 2022. El conjunto cervecero cayó ante Flamengo y la Univesidad Católica, por tanto, se ubica en la última posición del grupo H. En esta tercera jornada, tendrán que medirse en condición de visitante ante Talleres de Córdoba con la consigna de sumar de a tres. Para ello, los dirigidos por Roberto Mosquera tendrá que triunfar en Argentina después de 7 años.

Pese a que los clubes peruanos no vienen realizando buenas campañas en el certamen continental, en algunos casos hubo resultados positivos. La última vez que un cuadro nacional consiguió una victoria en territorio albiceleste fue en el 2015: los rimenses vencieron 2-1 a Racing Club en el estadio Estadio Presidente Perón.

En ese entonces, el elenco era comandado por Daniel Ahmed y dos goles de Carlos Lobatón hicieron posible el éxito de los celestes. Sin embargo, este resultado no fue suficiente y los de Avellaneda junto a Guaraní fueron los clasificados a los octavos de final de aquella edición.

Copa Libertadores - tabla de posiciones grupo H

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Talleres Córdoba?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Talleres Córdoba podrá verse desde las 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Argentina). El cotejo tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes y será válido por la fecha 3 del grupo H.

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. Talleres?

El compromiso Sporting Cristal vs. Talleres Córdoba se podrá ver por la señal de ESPN 2 y vía streaming en Star Plus. Otra opción para que no te pierdes el partido es seguirlo a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.