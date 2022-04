Renato Tapia aclaró por qué ya no juega como titular en Celta de Vigo

Sin rodeos. En los últimos meses, diversas indirectas del entrenador Eduardo Coudet sobre el rendimiento desigual de Renato Tapia en el Celta de Vigo y en la selección peruana han enfriado los vínculos entre el club español y el mediocampista nacional, que en los últimos partidos no ha sido incluido en el esquema titular del equipo.

PUEDES VER: Entrenador del Benevento revelá la razón por la que Gianluca Lapadula no es tomado en cuenta

En ese sentido, en una reciente entrevista con el Youtuber Jaime Ferraro, el futbolista peruano indicó cuáles son los motivos de su clara ausencia en los recientes partidos del cuadro celeste.

“Hay gente que te quiere y que no te quiere, es normal. Me pueden decir lo que quieran, pero lo que siempre me ha dado coraje, hasta el punto de ponerme a llorar, es que me digan que soy un mal profesional. A mí me duele mucho, que mucha gente diga que solo vengo a cobrar o a ponerme bien solo para la selección”, recalcó el jugador, para luego revelar la razón por la que el técnico argentino no lo considera en su plantel.

“No dijeron eso el año pasado cuando jugué 32 partidos en menos de un año y también jugué selección. Ahora, el DT ha decidido no ponerme porque ha visto otras necesidades en el equipo, pero yo no puedo decirle al técnico que me ponga porque la gente sigue diciendo que yo no juego aquí y en la selección sí. En la selección me van a seguir llamando y nunca voy a dudar en ir”, concluyó Tapia.

Celta de Vigo en LaLiga Santander

Actualmente, el club celeste se ubica en la casilla 12 de la tabla de posiciones de LaLiga Santander. El próximo partido del equipo que dirige Eduardo Coudet será ante Granada, el domingo 1 de mayo a las 9.15 a. m. (hora peruana). El duelo se llevará a cabo en el Estadio Los Cármenes.