Roverano reveló la razón por la que no convocó a Quembol Guadalupe a la selección peruana sub-20

Hace algunos días, Quembol Guadalupe, defensor central que pertenece al Orlando City, aceptó la convocatoria de la selección sub-20 de Estados Unidos y señaló que en Perú no han mostrado interés por él. Ante ello, Gustavo Roverano, entrenador de esta categoría para la Blanquirroja, brindó una entrevista a Radio Ovación y se refirió al tema.

“Hay dos chicos que están en Estados Unidos: David Mejía, que es un extremo y puede jugar en cualquier posición de ataque, y John Cortés, quien se desempeña como lateral izquierdo y zaguero por ese sector. Quembol Guadalupe y Diego Otoya son varios chicos que estamos viendo. No estamos en condiciones de descartar a nadie”, declaró.

Además, el uruguayo indicó que hay varios jugadores que aún no han sido citados debido a que se encuentran disputando la Liga 1 con sus respectivos clubes. “ Hay chicos que aún no hemos llamado, pero están en nuestro radar. Sin embargo, no nos lo han facilitado por el hecho que juegan en primera. Tenemos en lista a Aarón Sánchez, Joao Grimaldo, Matías Lazo, Kenji Cabrera, Sebastián Aranda y estamos viendo algunos chicos que tienen participación en sus equipos”.

Finalmente, contó las actividades que tienen programadas para los próximos días: “Este miércoles inicia el microciclo, por lo que el martes tienen que estar en Videna para hacerse las pruebas. El domingo viajamos a Uruguay y Argentina para jugar amistosos contra las selecciones sub-20 de cada país”.

¿Qué dijo Quembol Guadalupe sobre la selección peruana?

Durante una entrevista para DirecTV Sports, Quembol Guadalupe se mostró muy apenado por no ser considerado por la selección peruana sub-20.

“Yo no he recibido ningún llamado ni consulta. No puedo cerrarle la puerta a la selección de Estados Unidos ni estar esperanzado por una selección que no tiene interés en mí”, declaró el defensor de 18 años.