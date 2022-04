Pep Guardiola sobre las remontadas del Real Madrid en Champions: “No es casualidad ni suerte”

Este martes 26 de abril se dará uno de los partidos que podrían paralizar el mundo futbolístico, ya que chocarán Manchester City vs. Real Madrid por semifinales de la UEFA Champions League 2021-2022. El enfrentamiento de ida se dará en Inglaterra, donde los dirigidos por Josep Guardiola irán en busca de sacar ventaja para manejar mejor resultado en el difícil terreno del Santiago Bernabéu, donde los merengues han logrado grandes hazañas en esta edición.

El ‘Pep’ concedió una rueda de prensa en la previa del compromiso, donde recordó sus anteriores participaciones. “Le ganamos al Madrid dos partidos muy parejos, (también) hemos sido eliminados. En la última década, hemos estado ahí en la Champions, hemos pasado a la fase de grupos, hemos estado en octavos, en la semifinal... es un proceso”, manifestó el español. “Queremos llegar a la final y ganarla, igual que el Real Madrid o Liverpool”, continuó.

Tampoco dudó en alabar la mística de los merengues en la competición: “ Si tenemos que jugar contra su historia, no tendremos oportunidades. Son mejores en eso (...) Lo mismo que si jugáramos contra Bayern o Barcelona, han estado aquí muchas veces”.

“Lo que más me gusta es que tiene jugadores con un empaque... ¡puff! En la dificultad, con un 0-3, hay futbolistas que levantan el dedo y dicen ‘aquí estoy yo’. El balón no les quema, a otros sí, a ellos no. Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal, David Alaba y Karim Benzema , por supuesto, la piden”, explicó.

En la actual edición de la Liga de Campeones, el Real Madrid ha logrado darle vuelta al PSG, que ganó en París, también al Chelsea, que lo complicó en España, por lo que el DT resalta esa capacidad decisiva que tienen sus rivales.

“La calidad que tiene no es casualidad. No es casualidad ni suerte. Tienen mucho nivel en todo. La gente dice que tiene suerte, de eso nada”, mencionó Guardiola.