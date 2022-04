¡Lapsus! Marcelo pisa el escudo del Manchester City y Militao le recrimina de forma graciosa

Mala señal. Real Madrid ya se encuentra en Inglaterra para afrontar la semifinal de ida por la Champions League. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se presentaron al Etihad Stadium para realizar sus entrenamientos y mientras saltaban al campo hubo un episodio que no pasó desapercibido por los hinchas.

En los imágenes subidas a redes sociales se pudo observar que Marcelo camina hacia el césped y no se percata que pisó el escuado del elenco ciudadano. A diferencia de su compatriota, Eder Militao sí notó lo hecho por su compañero y no dudó en recriminarle de forma graciosa.

Al darse cuento de lo acontecido, el experimentado lateral se llevó las manos a la cabeza en señal de lamento ante la atenta mirada del zaguero y Vinícius Júnior.

El brasileño afronta sus últimos compromisos con la camiseta del Real Madrid. El futbolista de 33 años termina su contrato en junio próximo y el propio deportista indicó que no renovaría su vínculo laboral. Si bien no es titular desde hace varias temporadas, el técnico italiano lo consideró en algunos cotejos e inclusive pudo levantar la Supercopa de España a inicios del 2022.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid?

En territorio peruano, este compromiso se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región:

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester City vs. Real Madrid?

El duelo entre Manchester City vs. Real Madrid será transmitido por la señal de ESPN para todo Sudamérica y Star Plus vía streaming.

¿Cómo ver Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester City vs. Real Madrid: posibles alineaciones