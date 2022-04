[ESPN y Star Plus, En Vivo] Manchester City vs. Real Madrid: cómo seguir la semifinal de Champions

Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO, este martes 26 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) por las semifinales de ida de la Champions League. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación en video de todos los goles y jugadas destacadas.

Manchester City vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 26 de abril ¿A qué hora ver? 2.00 p. m. (Perú) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Etihad Stadium

Manchester City vs. Real Madrid: la previa

El primer paso. Real Madrid y Manchester City protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la presente edición de la Champions League. Tal como ocurrió en la temporada 2015-2016, ambas escuadras se encargarán de definir a uno de los finalistas.

Para esta ocasión, el conjunto comandado por Pep Guardiola viene de superar una complicada serie ante el Atlético de Madrid y buscará obtener una buena ventaja en su cancha. Recordemos que hace dos años se midieron por los octavos de final y el cuadro ciudadano salió airoso.

Por su parte, Carlo Ancelotti buscará revalidar el buen presente de sus dirigidos, accedieron a esta instancia después de eliminar al vigente campeón. Con LaLiga prácticamente definida, los merengues esperan superar al elenco inglés y acercarse a su final 17 en la competición.

Manchester City vs. Real Madrid: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid?

En territorio peruano, este compromiso se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m.. Revisa la guía de horarios para otros países de la región:

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester City vs. Real Madrid?

El cotejo entre Manchester City vs. Real Madrid será transmitido por la señal de ESPN, para todo Sudamérica, y Star Plus vía streaming.

¿Qué canal es ESPN en Perú y otros países?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester City vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester City vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Manchester City : Ederson; Walker, Stones, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva.

: Ederson; Walker, Stones, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Real Madrid?

El encuentro entre Manchester City vs. Real Madrid se disputará en el Etihad Stadium -conocido así por razones de patrocinio-, situado en ciudad de Mánchester, Inglaterrra. Se inauguró el 25 de julio del 2022 y cuanta con una capacidad para albergar a 55.097 espectadores.

Champion League - programación de las semifinales