¿Cómo ver ONLINE Juventus vs. Sassuolo EN VIVO por la Serie A 2021-22?

Juventus vs. Sassuolo EN VIVO se enfrentan por el cierre de la fecha 34 en la Serie A 2021-22. El duelo se llevará a cabo en el estadio Mapei, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la señal de ESPN 2. Para que no te pierdas la TRANSMISIÓN ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, que te informará sobre las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Juventus vs. Sassuolo: ficha del partido

Partido Juventus vs. Sassuolo ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 25 de abril ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Mapei ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora ver Juventus vs. Sassuolo?

En Perú, el duelo Juventus vs. Sassuolo se podrá seguir desde la 1.45 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países de la región.

La jornada 34 de la Serie A de Italia culmina este lunes con la visita de Juventus (cuarto en la tabla de posiciones) al Sassuolo, ubicado en el décimo lugar. El conjunto bianconero busca los tres puntos para consolidarse en puestos de clasificación a la Champions League.

La Vecchia se complicó más de la cuenta en casa en la última fecha frente al Bolonia. Dusan Vlahovic, con un gol sobre la hora, le permitió a los turineses rescatar un empate de último minuto, que lo dejan con 63 puntos.

Los negriverdes, por su parte, cayeron en su último cotejo ante Cagliari y se quedaron con 46 unidades. Ya sin riesgo de descender, pero con muy pocas chances de alcanzar un cupo para torneo internacional, el objetivo del modesto club será tratar de terminar la temporada de la mejor forma posible.

Juventus tiene muy pocas opciones de pelear por el título. Foto: EFE.

¿Qué canal transmite Juventus vs. Sassuolo?

En Sudamérica, excepto Chile, el partido Juventus vs. Sassuolo irá por la señal de ESPN 2.

¿Dónde ver Juventus vs. Sassuolo por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Juventus vs. Sassuolo por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Juventus vs. Sassuolo

Juventus: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Morata, Vlahovic.

Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos, López, Frattesi, Berardi, Raspadori, Traoré, Scamacca.

Últimos partidos de Juventus vs. Sassuolo

Juventus 2-1 Sassuolo | 10.02.22

Juventus 1-2 Sassuolo | 27.10.21

Sassuolo 1-3 Juventus | 12.05.21

Juventus 3-1 Sassuolo | 10.01.21

Sassuolo 3-3 Juventus | 15.07.20.

¿Dónde juegan Juventus vs. Sassuolo?

El escenario de este compromiso será el estadio Mapei, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Reggio Emilia, con capacidad para albergar a 21.000 espectadores.