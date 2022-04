¿Cuáles son las razones del mal momento que atraviesa Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes igualó 1-1 con Sport Boys el domingo 24 de abril. Los cremas volvieron a ceder puntos en casa y empiezan a decirle adiós a la pelea por el título del Apertura. El malestar en los hinchas merengues es cada vez más notorio pues de las últimas seis unidades en disputa solo ganaron una.

La goleada sufrida a manos de Alianza Lima el pasado 17 de abril, puso en evidencia los errores que se cometieron en tienda crema desde que se inició la presente temporada. Pese a que los merengues gozan de una no acostumbrada estabilidad dirigencial, los resultados deportivos no han sido satisfactorios.

Alianza Lima ganó en el Monumental después de cuatro años. Foto: Twitter Liga 1

No resultó el ‘dobleteo’

La gestión liderada por Jean Ferrari está pagando caro no contar con un gerente deportivo. Si bien esta función era cumplida por el propio administrador provisional del club, ha quedado claro que el exfutbolista no estaba preparado para luchar -en pro de los intereses cremas- en dos frentes.

Quizás al notar esto es que desde la dirigencia de la U decidieron no postergar más la búsqueda de un encargado netamente del área deportiva. Todo hace indicar que Álvaro Barco es el elegido y su llegada al cuadro de Odriozola podría ser oficializada en los próximos días.

La ausencia de un gerente deportivo está estrechamente relacionada con lo mal que contrató Universitario para esta temporada. Los fichajes que llegaron a principios de año no dan la talla y son los más discutidos por gran parte de la afición merengue.

Álvaro Barco fue gerente deportivo de la San Martín durante varios años. Foto: La República

Ángel Cayetano, quien llegó para jugar como volante de contención y alternar de central, no convence en ninguna de las posiciones. Roberto y Joao Villamarín no dan la talla y pese a las oportunidades que han tenido no han logrado meterse en la oncena titular del equipo.

El tema de las contrataciones también está vinculado a las zonas sensibles en tienda crema que no fueron reforzadas. Si bien desde el inicio de la temporada, la administración declaró que contaban con un presupuesto austero, resulta incomprensible cómo Universitario no se reforzó con un defensor central .

La dupla de centrales formada por Federico Alonso y Nelinho Quina ha tenido un notorio bajón en su rendimiento. Sin embargo dentro del plantel no hay un jugador -que no sea inexperto- que pueda suplir a uno de los dos ya mencionados. Otro jugador que ha sufrido una caída en su nivel de juego es Hernán Novick. Lesiones recurrentes y poco ritmo fubolístico han sido las constantes del ‘charrúa’ en lo que va de 2022.

Novick llegó a Universitario en 2021. Foto: Antonio Melgarejo/GLR

Por si fuera poco, en Universitario se renovó a jugadores discutidos. Estos son los casos de Alexander Succar, Armando Alfageme y Rafael Guarderas. Estos tres futbolistas están muy lejos de su mejor nivel desde hace dos temporadas y, sin destacar en 2021, sus contratos fueron prolongados.

¿Pegó la mala fortuna?

Si bien es cierto, la responsabilidad de estas decisiones recae sobre el encargado del área deportiva -Jean Ferrari- no se puede dejar de considerar a Gregorio Pérez. El entrenador que debió dejar tienda crema por problemas de salud, aprobó y en muchos casos recomendó los fichajes, renovaciones y salidas en el plantel merengue. ‘Goyo’ armó un plantel que quizás solo él era capaz de potenciar y tras su salida esto empezó a pasar factura.

Sin embargo, si hay algo que acapara toda la atención de los hinchas es la elección del reemplazante de Pérez. La administración merengue perdió poco más de tres meses con un entrenador que no pudo hacer llegar su mensaje a los jugadores. Las declaraciones del agente de Álvaro Gutiérrez, Santiago Castro, en las que señaló a un equipo sin rebeldía, jugadores que caminaban la cancha y extranjeros que no marcaron la diferencia, así lo confirman.

Jean Ferrari fue quien eligió a Álvaro Gutierrez como DT de Universitario en reemplazo de Gregorio Pérez. Foto: Universitario

Pero también son las propias declaraciones de Castro las que deberían dar esperanzas a los hinchas merengues. El agente destacó la labor de Ferrari en la parte administrativa del club crema, sin dudas es lo que más resalta en la U desde que cambió de administración. Para darle la vuelta al mal momento será fundamental reconocer errores y corregirlos. La llegada de un gerente deportivo parece ser la muestra de ese mea culpa.