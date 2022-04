¡Difícil tarea! Las terribles estadísticas de Alianza ante equipos brasileños por Libertadores

Panorama adverso. Pese a la goleada propinada a Universitario en el clásico, y la posterior victoria ante Cantolao, el presente de Alianza Lima en la temporada no es el mejor. Si bien el equipo de Carlos Bustos logró recuperar terreno en la Liga 1, en el plano internacional ocurre todo lo contrario. Los íntimos tendrán la difícil misión de vencer a Fortaleza para mantenerse en la pelea del Grupo F de la Copa Libertadores; sin embargo, las estadísticas no muestran un escenario favorable.

La escuadra blanquiazul viene de caer ante River Plate y Colo Colo en sus 2 primeras presentaciones y ha alcanzado una cifra de 25 partidos sin conocer la victoria en el torneo continental. Por su fuera poco, se ubican en el fondo de su zona y tendrá que afrontar la tercera jornada en un territorio que históricamente le fue hostil.

Alianza Lima viene de perder 2-1 ante Colo Colo en Chile. Foto: Twitter Colo Colo

En los 28 cotejos que el elenco peruano disputó contra rivales brasileños, solo pudieron salir airosos en dos ocasiones (de local) y acumulan 24 derrotas. Asimismo, en condición de visitante, los victorianos nunca puntuaron en el país de la zamba.

Cabe resaltar que esta será la primera vez que ambas escuadras se enfrenten por el certamen. Al igual que Bragantino, América Mineiro e Independiente Petrolero, Fortaleza hace su primera aparición en la historia de la competición y hasta el momento no logró sumar unidades.

¿Cómo le fue a Alianza Lima jugando en Brasil?

Internacional 2-0 Alianza Lima (13/03/2019)

Palmeiras 2-0 Alianza Lima (03/04/2018)

Vasco da Gama 3-2 Alianza Lima (06/03/2012)

Sao Paulo 4-0 Alianza Lima (28/02/2007)

Sao Paulo 3-1 Alianza Lima (07/04/2004)

Sao Caetano 4-0 Alianza Lima (13/02/2002)

Athletico Paranaense 2-1 Alianza Lima (22/03/2000)

Cruzeiro 2-0 Alianza Lima (18/03/1997)

Gremio 2-0 Alianza Lima (21/03/1997)

Sport Recife 5-0 Alianza Lima (16/08/1988)

Guaraní 1-0 Alianza Lima (19/08/1988)

Palmeiras 4 - 0 Alianza Lima (12/04/1979)

Guaraní 2-0 Alianza Lima (07/04/1979)

Cruzeiro 7-1 Alianza Lima (20/05/1976)

Copa Libertadores - tabla de posiciones del Grupo F

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Fortaleza?

Alianza Lima vs. Fortaleza se enfrentarán este miércoles 27 de abril desde las 5.00 p. m. (Perú) y 7.00 p. m. (Brasil). El cotejo tendrá como sede el estadio Castelao y será válido por la fecha 3 del grupo F.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Fortaleza?

El compromiso Alianza Lima vs. Fortaleza se podrá ver por la señal de ESPN y vía streaming en Star Plus. Otra opción para que no te pierdes el partido es seguirlo a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.