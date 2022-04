¡Apoyo total! Alianza Lima agotó sus entradas para el partido ante Fortaleza en Brasil

Todo cuenta. Alianza Lima quiere aprovechar el impulso obtenido en la Liga 1 para cambiar su panorama en la Copa Libertadores 2022. Lo blanquiazules llegan motivados luego de vencer a Universitario y Cantolao, y tienen la ilusión de conseguir su primera victoria en la presente edición del torneo.

La escuadra dirigida por Carlos Bustos cayó en sus primeras dos presentaciones (River Plate y Colo Colo) y un triunfo ante Fortaleza los mantendría con chances de seguir en la pelea por el grupo F. Para ello, el apoyo del público será fundamental y la hinchada ya hizo su parte.

Fortaleza dio a conocer las entradas disponibles. Foto: Twitter Fortaleza

Hace unas horas, el conjunto brasileño dio a conocer las plazas disponibles en el Estadio Castelao. En el detalle se puede observar que todas las butacas disponibles para los aficionados visitantes están agotadas.

De esta manera, los íntimos contarán con el respaldo de sus seguidores en un territorio que históricamente se les presentó adverso. Los victorianos jugaron 14 veces en Brasil por el certamen continental y nunca pudieron sumar.

Copa Libertadores - tabla de posiciones del Grupo F

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Fortaleza?

Alianza Lima vs. Fortaleza se enfrentarán este miércoles 27 de abril desde las 5.00 p. m. (Perú) y 7.00 p. m. (Brasil). El cotejo tendrá como sede el estadio Castelao y será válido por la fecha 3 del grupo F.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Fortaleza?

El compromiso Alianza Lima vs. Fortaleza se podrá ver por la señal de ESPN y vía streaming en Star Plus. Otra opción para que no te pierdes el partido es seguirlo a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.