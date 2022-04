Apareció el goleador: Alex Valera marcó el primero de Universitario y ‘explotó’ el Monumental

Con gol de Alex Valera, Universitario vence 1-0 a Sport Boys por la fecha 11 de la Liga 1. El delantero crema marcó de cabeza el primer tanto del partido tras una gran asistencia de Iván Santillán en el minuto 49. El Monumental se desbordó tras la anotación.

El exjugador del Llacuambamba llegó a seis anotaciones con el cuadro crema. Es el principal artillero de la escuadra merengue y uno de los goleadores del campeonato.

¿Dónde ver el duelo entre Universitario vs. Sport Boys?

La transmisión del compromiso entre Universitario vs. Sport Boys por la fecha 11 de la Liga 1 estará a cargo de GolPerú. Dicha empresa cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los clubes de la primera división.

¿Qué canal es GolPerú?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolPerú para que disfrutes del duelo entre Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Sport Boys por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.