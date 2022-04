¿A qué hora y dónde juegan Universitario vs. Sports Boys EN VIVO por la Liga 1?

Universitario vs. Sports Boys EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 24 de abril, desde las 3.30 p. m. por la jornada 11 de la Liga 1 2022. El duelo entre cremas y rosados se disputará en el Estadio Monumental y la transmisión será vía Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto minuto y la recopilación en video de los goles y jugadas destacadas.

Universitario vs. Sports Boys: ficha del partido

Partido - Liga 1 2022 Universitario vs. Sports Boys ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 24 de abril ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. ¿Dónde juegan? Estadio Monumental ¿Qué canal transmite? Gol Perú

Universitario vs. Sports Boys: la previa

Solo sirve ganar. Luego de la goleada recibida en el clásico, la cual determinó al salida de Álvaro Gutiérrez del banquillo, Universitario necesita un triunfo ante su gente para voltear la página y seguir en la pelea por el Torneo Apertura.

Sin embargo, la tarea no será fácil. Pese a que Sport Boys no atraviesa un buen momento, en los últimos dos años no fue derrotado por los merengues y buscará ampliar este registro en su visita al estadio Monumental.

Por su parte, los dirigidos por Juan Alayo también necesitan los tres puntos con urgencias para escalar de la zona baja. La Misilera solo consiguió 8 puntos en sus primeras 10 presentaciones y se encuentra en la casilla 15 del torneo.

Universitario vs. Sport Boys: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sports Boys?

En todo el territorio peruano, el cotejo Universitario vs. Sports Boys se disputará a partir de las 3.30 p. m. (hora de Perú).

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre Universitario vs. Sport Boys?

La transmisión del compromiso entre Universitario vs. Sport Boys por la fecha 11 de la Liga 1 estará a cargo de GolPerú. Dicha empresa cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los clubes de la primera división.

¿Qué canal es GolPerú?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolPerú para que disfrutes del duelo entre Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Sport Boys por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universitario vs. Sport Boys: posibles alineaciones

Universitario: José Carvallo, Roberto Villamarín, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Alberto Quintero, Andy Polo, Piero Quispe y Alex Valera. DT: Jorge Araujo.

José Carvallo, Roberto Villamarín, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Alberto Quintero, Andy Polo, Piero Quispe y Alex Valera. DT: Jorge Araujo. Sport Boys: Patricio Alvarez, Luis Garro, Rodrigo Cuba, Renzo Revoredo, Jose Bolivar, Tarek Carranza, Jesus Barco, Luis Ramirez, Jostin Alarcon, Luciano Nieto, Alexis Blanco. DT: Juan Alayo.

¿Dónde juegan Universitario vs. Sport Boys?

El cotejo EN VIVO entre Universitario vs. Sport Boys se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate. Dicho recinto deportivo es utilizado por los cremas para jugar en condición de local y tiene una capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.