¿A qué hora juegan Liverpool vs. Everton? Luis Díaz jugará su primer clásico de Merseyside

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Everton EN VIVO y EN DIRECTO? ‘Reds’ y ‘Toffees’ protagonizarán una edición más del clásico de Merseyside por la jornada 34 de la Premier League, este domingo 24 de abril desde las 10.30 a. m. (hora peruana) en Anfield. La transmisión de este apasionante encuentro estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica y la aplicación de streaming Star Plus. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto de este choque en la web de La República Deportes.

Realidades distintas. Mientras uno pelea por el primer lugar de la Premier League, el otro buscará salvar la categoría. Liverpool de Klopp marcha en la segunda casilla con 76 unidades a cuatro del líder Manchester City; por otro lado, el Everton de Frank Lampard está ubicado en la posición 17 con 29 puntos, uno más que el tercer equipo que desciende, Burnley.

Liverpool vs. Everton: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Everton ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de abril ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 10.30 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Everton?

El clásico de Merseyside entre Liverpool vs. Everton se llevará a cabo este domingo 24 de abril desde las 10.30 a. m. (hora peruana) en Anfield.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Everton?

El canal encargado de transmitir el Liverpool vs. Everton EN VIVO y EN DIRECTO será ESPN para toda Latinoamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver Liverpool vs. Everton en ESPN?

¿Cómo ver Liverpool vs. Everton en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Everton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

