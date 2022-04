[En Vivo] Barcelona vs. Rayo Vallecano: minuto a minuto por LaLiga Santander

VER Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO. Se enfrentan HOY domingo 24 en un partido pendiente por la jornada 21 de LaLiga Santander. El duelo entre ambos clubes se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto de este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El Barcelona afrontará el único partido pendiente que debe en el torneo español. Actualmente los de Xavi Hernández se encuentran en la segunda casilla con 63 puntos, por encima del Sevilla y Atlético de Madrid. De momento, están asegurando puestos de Champions League; por otro lado, el Rayo Vallecano sigue en la lucha constante por no caer en los puestos de descenso.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Rayo Vallecano ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de abril ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Rayo Vallecano?

El encuentro entre Barcelona vs. Rayo Vallecano se jugará HOY domingo 24 de abril desde las 2.00 p. m. ( hora peruana) en el Camp Nou.

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿Cómo llega el Barcelona?

El bajón de juego del Barcelona no le ha impedido seguir asentado en los puestos de Liga de Campeones y un triunfo en el partido aplazado ante el Rayo Vallecano, que quiere acercarse aún más a la permanencia, le pondría en una situación prácticamente definitiva para sus intereses respecto a la máxima competición continental.

Si el conjunto de Xavi Hernández, segundo clasificado, logra los tres puntos, tendría un margen de nueve respecto al equipo que marca la zona de Liga Europa, el Betis, a falta de cinco jornadas. Así, a partir de entonces, tan solo necesitaría sumar seis puntos en cinco partidos para sentenciar matemáticamente su objetivo.

El Barça llega a la cita ante el Rayo todavía con opciones matemáticas de alcanzar al Real Madrid y muy mermado físicamente tras estar a punto de completar la tercera semana seguida con tres partidos. El cansancio se hizo evidente el jueves en el triunfo ante la Real Sociedad (0-1), en un partido que se alargó hasta el minuto 100.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano?

La transmisión del choque entre Barcelona vs. Rayo Vallecano estará a cargo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. También podrás seguirlo por internet a través de la aplicación de streaming DirecTV GO.

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV GO

Chile: DirecTV Sports, DirecTV GO

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV GO

Perú: DirecTV Sports, DirecTV GO

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV GO

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV GO.

¿Cómo llega el Rayo Vallecano?

Recuperado anímicamente tras su victoria de visitante contra el Espanyol, que puso fin a una mala racha de trece partidos de Liga sin ganar, todos los disputados este 2022.

Tras esa victoria, el Rayo suma 37 puntos y está siete por encima del descenso que marca el Granada, con el que además tiene a su favor la diferencia de goles en caso de empate. De esta forma, el equipo madrileño respira tranquilo porque sabe que la salvación parece encarrilada, aunque es consciente de que no está consumada.

Con información de EFE.

¿Cómo ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Barcelona vs. Rayo Vallecano por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran y Aubameyang.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mario Suárez, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín; Isi, Trejo, Álvaro; Guardiola.