➤ Barcelona SC vs. Macará: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Barcelona SC vs. Macará EN VIVO y DIRECTO este domingo 24 de abril por la décima fecha de la Serie A de Ecuador 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato.

Barcelona SC vs. Macará: ficha del partido

Serie A de Ecuador - Fecha 10 Barcelona SC vs. Macará ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 24 de abril de 2022 ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde juegan? Estadio Bellavista ¿Dónde lo transmiten? GolTV y Star+

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Macará?

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. Macará?

El partido entre Barcelona SC vs. Macará será transmitido por la señal de GolTV para todo Latinoamérica. Además, puedes ver el cotejo a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es GOLTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Macará EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Macará por internet?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Macará, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona SC vs. Macará: posibles alineaciones

Barcelona SC: Burrai, Velasco, Rodríguez, Sosa, Quiñónez, Molina, Piñatares, Castillo, Perlaza, Penilla, Mastriani.

Macará: Espinoza, Peralta, Cazula, Peña, Hernández, Caicedo, Arce, Mora, Mina, Valencia, Ortigoza.

Barcelona SC vs. Macará: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Macará?

El duelo entre Barcelona SC vs. Macará se jugará en el Estadio Bellavista, escenario deportivo ubicado en la ciudad de Ambato. Fue inaugurado el 24 de julio de 1945 y tiene capacidad para albergar a 16.467 espectadores.