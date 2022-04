Benavente ilusionó con su debut, pero sus actuaciones han ido bajando con Alianza Lima

Llegó como el gran refuerzo para la temporada y se estrenó con un espectacular gol de tiro libre para hacer delirar a los millones de hinchas blanquiazules, pero su actualidad es completamente diferente a lo que uno imaginaba. A sus 27 años, Cristian Benavente aún no ha realizado un partido descollante o ha sido elegido como la figura del partido. Raro en él, pues condiciones tiene y de sobra.

Pese a que ha sido titular en cinco de nueve partidos, el canterano del Real Madrid no ha logrado acomodarse en el equipo de Carlos Bustos y no ha podido mostrar todo su fútbol. Esto puede explicarse desde el sistema de fútbol que ha estado empleado el entrenador argentino (5-3-2 o 4-2-3-1), en el cual no se siente muy cómodo jugando como extremo o la falta de confianza que se tiene, pues hace varios años que no completaba varios partidos juntos.

Por ejemplo, de los nueve encuentros que disputó solo en uno fue calificado con un puntaje sobresaliente (7.4) en su debut ante Carlos A. Mannucci, el pasado 20 de febrero. En ese entonces solo jugó 11 minutos, se mostró participativo y anotó un golazo de tiro libre. Desde entonces, el ‘Chaval’ no ha podido podido repetir una actuación similar y ha rozado los 6.5 o 6.7.

En los demás encuentros, Cristian Benavente ha sido más intenciones que finalizaciones . En muchos pasajes se la ha visto muy atolondrado por querer resolver rápido cuando la jugada no pedía o simplemente no conectaba con sus compañeros. No obstante, esto no quiere decir que le cueste adaptarse, sino todo lo contrario: al ser un buen futbolista y con condiciones, se le pide que tenga mejores presentaciones con Alianza Lima.

Mira el gol de Cristian Benavente

A continuación, podrás ver las estadísticas del ‘Chaval’ con la camiseta blanquiazul.

Alianza Lima 3-1 Carlos A. Mannucci

Minutos jugados: 11

Goles: 1

Toques: 8

Pases acertados: 2/4 (50%)

Fue suplente

Puntaje: 7.4.

Alianza Atlético 4-2 Alianza Lima

Minutos jugados: 27

Goles: 0

Toques: 22

Pases acertados: 12/17 (71%)

Fue suplente

Puntaje: 6.4.

Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal

Minutos jugados: 30

Goles: 0

Toques: 21

Pases acertados: 13/15 (87%)

Fue suplente

Puntaje: 6.7.

FBC Melgar 0-1 Alianza Lima

Minutos jugados: 76

Goles: 0

Toques: 41

Pases acertados: 17/22 (77%)

Fue titular

Puntaje: 6.6.

Alianza Lima 0-1 River Plate

Minutos jugados: 73

Goles: 0

Toques: 36

Pases acertados: 12/51 (57%)

Fue titular

Puntaje: 6.5.

Alianza Lima 1-0 UTC

Minutos jugados: 22

Goles: 0

Toques: 22

Pases acertados: 13/17 (76%)

Fue suplente

Puntaje: 6.6.

Colo Colo 2-1 Alianza Lima

Minutos jugados: 64

Goles: 0

Toques: 40

Pases acertados: 22/26 (85%)

Fue titular

Puntaje: 6.5.

Universitario 1-4 Alianza Lima

Minutos jugados: 68

Goles: 0

Toques: 26

Pases acertados: 14/20 (70%)

Fue titular

Puntaje: 6.4.

Cantolao 1-2 Alianza Lima

Minutos jugados: 62

Goles: 0

Toques: 45

Pases acertados: 23/26 (88%)

Fue titular

Puntaje: 6.5.

Datos sacados de la plataforma de estadísticas SofaScore.

Los hinchas piden que sea suplente

Estos números y presentaciones han hecho que los hinchas blanquiazules entren en desesperación con el ‘Chaval’. A través de las redes sociales, los seguidores del conjunto victoriano han mostrado su inconformidad con Benavente e incluso algunos han pedido que sea suplente en los próximos encuentros para así darse cuenta que debe ‘reaccionar’.

“Yo quiero que Benavente triunfe para tener una opción para la selección, pero siendo realista, hasta ahora, no convence”, “Benavente no marca la diferencia ni mucho menos se le ve fundamental”, “Benavente sigue mostrando un bajísimo nivel, no marca la diferencia, no gana ni un mano a mano, se enreda con el balón, se para cayendo y para en el suelo como un cristal”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.