Jean Deza superó sanción, debutó con ADT y anotó un gol en la Liga 1 tras 3 años

¡Debut con gol! Jean Deza disputó su primer partido como jugador del ADT de Tarma y lo hizo de la mejor manera. El ‘Ratón’ ingresó por Christian Vargas durante el duelo ante Alianza Atlético por la Liga 1 2022. No obstante, su tanto llegó vía penal minutos después, cuando a los 71 puso el 1-1 para los dirigidos por Juan Carlos Bazalar.

Mira el primer gol de Deza con el ADT

Jean Deza anotó un gol tras dos años. Foto: De Chalaca

De esta manera, el exjugador de Alianza Lima volvió a anotar en la Liga 1 después de tres años. La última vez fue durante su etapa con el UTC de Cajamarca, en la victoria (4-1) frente a Pirata FC. El volante peruano marcó dos goles: el primero en el minuto 6 y el segundo en el 88.

Recordemos que el futbolista peruano anunció su retiro del fútbol en noviembre de 2021 tras jugar por el Carlos Stein de la Liga 2. No obstante, regresó al deporte para jugar por los colores de Unión Huaral, pero una desconocida sanción por el jugador y la institución -seis partidos y una multa de 13,000 soles- evitó el debut de Deza por los pelícanos.

¿Cuándo fue la última vez que Deza jugó al fútbol?

El último encuentro de Jean Deza data del 10 de setiembre de 2021, cuando disputaba la Liga 2 con la camiseta de Carlos Stein, y estuvo en la victoria (2-0) ante Pirata FC.

Deza confesó el motivo de su retiro

“La verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada. Por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente... de que siempre Deza, y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir (la) vida como uno quiere”, manifestó Deza.