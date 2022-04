Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League: ¿a qué hora juegan EN VIVO?

Con el Manchester City vs. Real Madrid comienza la antesala a la finalísima de la Champions League. Ambos clubes, primeros de sus respectivas competiciones locales, ya se han enfrentado en tres ocasiones.

La primera vez fue en 2012 por fase de grupos. Entonces, Mourinho era el técnico de los blancos y Carlos Tévez delantero de los de Manchester. Empataron en Inglaterra y el Madrid ganó en el Bernabéu.

En 2016, esta vez sí por semifinales, Manuel Pellegrini dirigía a los ‘Citizens’. En ese año Jesé Rodríguez fue el delantero titular del partido de vuelta. El Real Madrid terminó pasando la llave por un autogol de Fernando, el volante brasileño que hacía pareja en el mediocampo con su compatriota Fernandinho.

Hace dos ediciones de la Champions, en su competición del 2020, el City eliminó al Madrid por los octavos de final. En total, fue 4 a 2 a favor de los dirigidos —en este recuento, ahora sí— por Pep Guardiola.

Manchester City vs. Real Madrid: ficha del partido

UEFA Champions League - Semifinal Manchester City vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 26 de abril de 2022 ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Etihad Stadium ¿Dónde lo transmiten? ESPN y Star+

¿A qué hora juega Manchester City vs. Real Madrid?

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester City vs. Real Madrid?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Manchester City vs. Real Madrid, debes sintonizar la señal de ESPN. Consulta la siguiente guía de canales según sea tu operador de cable:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para no perderse la emisión del Manchester City vs. Real Madrid por internet puedes sintonizar Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de los eventos deportivos que cubre ESPN. En caso no puedas ingresar, sigue la cobertura ONLINE de este partido por La República Deportes.

Manchester City vs. Real Madrid: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan, Mahrez; Foden y Silva.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Fernández, Alaba, Mendy; Modrić, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius Júnior.

¿Dónde se jugará el partido Manchester City vs. Real Madrid?

El Etihad Stadium —conocido así desde 2011 por razones de patrocinio— es el estadio propiedad del Manchester City. Fue construido inicialmente para la candidatura fallida de Manchester para los Juegos Olímpicos de verano del 2000. Puede albergar a un máximo de 55.097 espectadores en sus gradas.