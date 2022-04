Boca Juniors vs. Corinthians por la Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan EN VIVO?

Un clima convulso es el que contextualiza al Boca Juniors vs. Corinthians. El presente del Xeneize lo marcan las lesiones de sus tres defensores centrales (entre ellos, el peruano Zambrano) y la ausencia de juego colectivo. Es por eso que en la prensa argentina se habla, otra vez, de fin de ciclo.

El entrenador Sebastián Battaglia apeló a la experiencia. En su último partido contra Central Córdoba alineó a una oncena que, en promedio, sumó 29,6 años; cuando partidos atrás fijó un medio campo de jóvenes de no más de 23 años. En tiempos de inestabilidad, no ratificó a los canteranos del club.

Para esta visita al estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo, Brasil, repetirá la fórmula. Por su parte, Corinthians debe sumar en el grupo E de la Copa Libertadores, pues al ganar solo uno de sus dos partidos —y por los pocos goles que marcó— está último, así que debe vencer a los bosteros.

Boca Juniors vs. Corinthians: ficha del partido

Copa Libertadores 2022 - Fecha 3 Boca Juniors vs. Corinthians ¿Cúando juegan? Martes 26 de abril de 2022 ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde juegan? Neo Química Arena ¿Dónde lo transmiten? ESPN y Star+

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Corinthians?

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Corinthians?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Boca Juniors vs. Corinthians, debes sintonizar la señal de ESPN. Consulta la siguiente guía de canales según sea tu operador de cable:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para no perderse la emisión del Boca Juniors vs. Corinthians por internet, puedes sintonizar Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de los eventos deportivos que cubre ESPN. En caso no puedas ingresar, sigue la cobertura ONLINE de este partido por La República Deportes.

Boca Juniors vs. Corinthians: alineaciones probables

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Aranda, Alvariño, Fabra; Medina, Fernández, Romero; Salvio, Benedetto y Zeballos.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos; Paulinho, Maycon, Renato Augusto; Mantuan, Jô y Willian.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Corinthians?

Inaugurado en 2014 para el mundial de Brasil, el Neo Química Arena es el estadio propiedad del Corinthians. Está ubicado en la ciudad de Sao Paulo y puede albergar en sus gradas hasta 49,205 espectadores.