Burlamaqui aún sueña con la Blanquirroja: “Siempre estaré disponible para Perú”

La selección peruana alista maletas para viajar a España y jugar su amistoso ante Nueva Zelanda, como previa de su duelo por el repechaje mundialista frente a Emiratos Árabes o Australia en el mes de junio. Los dirigidos por Ricardo Gareca esperan clasificar a su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva en el presente siglo, tras asistir a Rusia 2018.

Uno de los jóvenes con miras a integrar la selección nacional absoluta es Alessandro Burlamaqui, el joven de 20 años de edad que integra el cuadro del Valencia B de España. El mediocampista con nacionalidad peruano-española ha disputado con la Bicolor sub-17 un Sudamericano.

En una reciente entrevista con el medio Infobae, habló sobre sus ganas de pertenecer a la Blanquirroja y que siempre estará presto para vestir la camiseta nacional.

Las palabras de Burlamaqui sobre Perú

“Siempre he dicho que para mí es un honor y un placer vestir la Blanquirroja. Debido al tema de lal COVID-19, no me tocaría jugar el torneo Sub-20, que para mí es una pena enorme, porque se me quedó la espina del torneo sub-17″, dijo Alessandro.

“Sin embargo, estoy a disposición de la selección. Para mí es lo más bonito y gratificante que hay, y siempre estaré disponible para vestir esos colores” , agregó.

“Cuando llegue la oportunidad de volver a vestir la Blanquirroja, yo lo daré todo por ella, y vamos a pasar muy buenos momentos” , precisó el volante.

Burlamaqui enfrentando al AC Milan en un amistoso de pretemporada. Foto: Alessandro Burlamaqui twitter

Burlamaqui y su recuerdo ante el AC Milan

“Fue un partido muy bonito, que siempre va a quedar en mi memoria. Un partido que disfruté muchísimo, como si fuera un niño pequeño”, comentó.