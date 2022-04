De increpar a Bengoechea a pelear con Fano: las polémicas del periodista Silvio Valencia

Silvio Valencia es uno de los periodistas que se ha hecho conocido por sus polémicas en el mundo deportivo. El último viernes 22 de abril, el hombre de prensa volvió a ser noticia tras discutir con el asistente técnico de Cienciano, Ignacio Ameli, en plena conferencia de prensa.

El periodista cuestionó la presencia del juvenil Sharif Ramírez en la rueda de preguntas tras la derrota ante Sporting Cristal en Cusco. Valencia indicó que quien debería estar al frente era un jugador de experiencia y no un joven futbolista de 19 años, lo que desató un acalorado momento.

“Hoy mandaron a un chico que no debía estar. Cuando ganaron todo era felicidad y cuando perdieron debió estar el grande para decir: ‘Pongo la cara del equipo’”, declaró.

Sin embargo, esta no es la primera vez que dicho personaje protagoniza este tipo de escenas. A continuación, te contamos dos episodios polémicos que vivió frente al extécnico Pablo Bengoechea y el futbolista Johan Fano.

Mira aquí la discusión de Valencia con el asistente de Cienciano

Pablo Bengoechea y Silvio Valencia en conferencia de prensa

En octubre del 2018, Pablo Bengoechea, el entonces técnico de Alianza Lima, vivió un incómodo momento frente a Silvio Valencia. En una rueda de prensa previo al clásico ante Universitario, el periodista increpó al estratega uruguayo por mencionar que se preocupaba mucho en el desempeño de los árbitros y no en el trabajo de su equipo.

“Siempre se van a equivocar, eso es obvio. Es que para usted se puede equivocar, pero para nosotros no. (...) ¿Y no le preocupa que su equipo juegue mal? ¿Que la hinchada diga que juega a la uruguaya?”, declaró.

Ante estos cuiestionamientos, Bengoechea le respondió moderadamente. “Que juegue a la uruguaya, ¿le parece una crítica o un elogio? A mí me parece un elogio, Uruguay tiene 15 Copa América, Peñarol y Nacional han sido campeón de América y del mundo muchas veces”, sostuvo.

“¿Usted ha venido a las conferencias? ¿Iba a llamar la atención? Sus colegas están contentos con usted. Yo a los hinchas los vi saliendo felices de acá y festejar el año pasado. ¿Está sufriendo porque Alianza salió campeón?”, agregó el extécnico blanquiazul.

Tras esta respuesta, otro periodista hizo su pregunta y así continuó la rueda de prensa; sin embargo, este hecho llamó la atención de los medios y los hinchas.

Johan Fano discute en vivo con Silvio Valencia

Otro momento en el que se vio involucrado en un discusión el hombre de prensa fue durante un programa en vivo frente a Johan Fano. Durante el programa deportivo de radio Exitosa, en el 2016, el exfutbolista de Universitario sostenía las declaraciones previas que había hecho sobre Gianluca Lapadula.

El popular ‘Gavilán’ había dicho que “no se le debe rogar (ser convocado) a Lapadula”, quien en aquel entonces habia decidido no jugar por Perú pese a la visita del técnico Ricardo Gareca. Sin embargo, cuando el ahora técnico reafirmaba su posición, Silvio Valencia lo interrumpió y salió en defensa del ‘Bambino‘.

“Usted, señor Fano, no conoce a Gianluca Lapadula y le está faltando el respeto. Él tiene que tomar una decisión difícil entre dos países. Tiene que tomarse su tiempo. Usted no puede salir a declarar así alegremente. Usted nunca ha jugado en Europa y Lapadula no lo conoce”, sostuvo.

Tras esta repuesta, el exseleccionado peruano precisó que no buscaba faltarle el respeto a Lapadula y que, incluso, resaltaba sus logros en Italia, pero aseguraba que llevar la camiseta de la selección peruana “es un prestigio”.

Días después de este incidente, Silvio Valencia pidió disculpas públicas a Johan Fano y aseguró que fue “irrespetuoso” y “descortés” con el exfutbolista.