Xavi sobre la era post-Lionel Messi en el FC Barcelona: “No está siendo fácil”

FC Barcelona puede quedar en blanco esta temporada, es decir, sin ganar ningún título. El inicio de campaña no fue nada buena y condicionó mucho el logro de objetivos. Uno de los momentos complicados fue la partida de Lionel Messi casi al cierre del mercado de pases. La ‘Pulga’ se mudó al PSG y acaba de ganar su primera liga francesa con su nuevo equipo.

Además, los malos resultados en las distintas competiciones en la primera etapa de la campaña impidieron el éxito para los culés. Xavi Hernández asumió el equipo en noviembre de 2021 y, a pesar de que el equipo ha crecido, no ha sido suficiente para ganar trofeos.

En la previa del duelo ante el Rayo Vallecano por la fecha 21 de LaLiga Santander, Hernández fue consultado por el desarrollo de elenco, el efecto de su modelo y su filosofía. Asimismo, según indica Mundo Deportivo, el estratega español se refirió a la salida de Messi del Barza para fundamentar su respuesta.

Xavi Hernández asumió como DT del FC Barcelona en noviembre del 2021. Foto: EFE

Las palabras de Xavi Hernández y la nueva era culé

“Hay que entender que estamos en la era post-Messi, que ya es difícil de por sí. Él te generaba situaciones de ganar partidos y hay que tener mucha paciencia”, comentó.

“Soy el primero que me ilusioné en ganar títulos y no se nos ha dado. El año que viene, nos tenemos que reforzar y hay que ser valientes, pero hay que ser realistas. Años atrás, decíamos aquello de si la era post-Messi, la era post-Messi, pues ahí estamos y no está siendo fácil”, precisó.

