Serie A de Italia 2021-22 EN VIVO: tabla de posiciones, fixture y resultados

La Serie A italiana traerá partidos vibrantes este fin de semana: el sábado se enfrentarán Inter vs. Roma, mientras que el domingo el encuentro estrella de la jornada 34 de la liga italiana, más conocida como el Calcia, será el cotejo entre Lazio vs. Milan. La disputa entre Inter vs. Milan fue categóricamente ganado por el primero, que goleó 3-0 a los rojinegros, con tantos de Lautaro Martínez en el primer tiempo, mientras que en la segunda parte anotó Robin Gosens.

Conoce más datos clave acerca de este campeonato, como el fixture de partidos, las posiciones en la tabla, el ranking con los mejores goleadores, los canales de transmisión y la forma de seguir los partidos EN VIVO ONLINE GRATIS.

Fixture Serie A jornada 34

Tabla de posiciones Serie A

Goleadores de la Serie A

Immoblie (Lazio, 25 goles)

Dusan Vlahovic (Juventus, 23 goles)

Simeone (Hellas Verona, 16 goles)

Lautaro (Inter, 15 goles)

Abraham (Roma, 15 goles)

¿Qué canales transmiten la Serie A?

Los siguientes canales transmiten la Serie A en el mundo:

Perú: ESPN Sur y Star Plus

Colombia: ESPN Sur y Star Plus

México: Star+

Paraguay: ESPN Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN Sur y Star Plus

Ecuador: ESPN Sur y Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: ESPN Sur y Star Plus

Argentina: ESPN Sur y Star Plus

Chile: ESPN Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: BT Sport App

Italia: DAZN.

¿Cómo ver los partidos de la Serie A ONLINE GRATIS?

