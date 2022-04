[EN VIVO] Inter vs. Roma: ¿cómo ver el partido por la Serie A de Italia?

Inter vs. Roma juegan EN VIVO este sábado 23 de abril alas 11.00 a. m. por la jornada 34 de la Serie A de Italia. Este duelo se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza y será transmitido por la señal de ESPN 2 y Star Plus. Además, puedes seguir las incidencias de este cotejo a través de la web de La República Deportes.

Los de Milán vienen de vencer 3-1 al Spezia y se ubican en el segundo lugar de la liga italiana con 69 puntos. Por su parte, el cuadro capitalino empató 1-1 con Napoli en la jornada anterior y se encuentra en el quinto puesto con 58 unidades.

Inter vs. Roma: ficha del partido

Partido Inter vs. Roma ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de abril ¿A qué hora juegan? 11.00 a. m. ¿Qué canal transmite? ESPN 2 y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Giuseppe Meazza

Inter vs. Roma: posibles alineaciones

Inter: Samir Handanović; Milan Škriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Ivan Perišić; Lautaro y Edin Džeko.

Roma: Rui Patrício; Mancini, Chris Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; y Tammy Abraham.

¿A qué hora juegan Inter vs. Roma?

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

Italia: 5.00 p. m.

Francia: 5.00 p. m.

Alemania: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Inter vs. Roma?

El duelo Inter vs. Roma será transmitido por la señal de ESPN 2 para toda América Latina. Revisa aquí cómo ver esta canal en tu país.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Inter vs. Roma en Star Plus?

El Inter vs. Roma puedes verlo por internet a través de la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. Además, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Roma?

Para acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Roma, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Inter vs. Roma?

El duelo Inter vs. Roma se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza, ubicado en la ciudad de Milán, Italia.