¿Dónde ver el Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 por la Fórmula 1?

Ver GP Emilia-Romagna 2022 EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 23 de abril por la Fórmula 1. La carrera comenzará a las 8.00 a. m. (hora peruana) y se disputará en el Autodromo Internacional Enzo y Dino Ferrari de Imola de la ciudad de Bolonia. La transmisión con fotos y videos lo podrás seguir a través de La República Deportes.

El neerlandés Max Verstappen, de equipo Red Bull se impuso en la carrera esprint clasificatoria este sábado y saldrá en cabeza del Gran Premio italiano. El vigente campeón del mundo en la categoría confirma así su primer puesto logrado la víspera en la sesión de clasificación, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de pilotos.

En la segunda línea estarán el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), que acabaron tercero y cuarto respectivamente. Los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Daniel Ricciardo se lanzarán desde la tercera línea, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y del danés Kevin Magnussen (Haas).

El español Fernando Alonso (Alpine) y el alemán Mick Schumacher (Haas) completaron el top 10. Tras la jornada lluviosa del viernes, los pilotos se encontraron este sábado con una pista seca para la disputa de la primera de las tres carreras esprint previstas esta temporada.

La carrera tuvo que ser neutralizada ya en el primer giro después de un accidente entre el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

Con información de AFP.

GP Emilia-Romagna 2022: ficha de la carrera de F1

GP Emilia Romagna 2022 Fórmula 1 ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de abril ¿Dónde? Autodromo Internacional Enzo y Dino Ferrari de Bolonia ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora es el GP Emilia-Romagna 2022 por la Fórmula 1?

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 8.00 a. m. (ET) / 5.00 a. m. (PT)

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Italia: 3.00 p. m.

Francia: 3.00 p. m.

Alemania: 3.00 p. m..

¿Dónde ver GP Emilia-Romagna 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Perú: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Argentina: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Bolivia: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Chile: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Colombia: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Ecuador: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Paraguay: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en España: Movistar+

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en México: Televisa Deportes

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Estados Unidos: ESPN

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Uruguay: ESPN y Star Plus

Gran Premio de Emilia-Romagna 2022 en Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver GP Emilia-Romagna 2022 vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el GP Emilia-Romagna 2022 por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver GP Emilia-Romagna 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera GP Emilia-Romagna 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP Emilia-Romagna 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el GP Emilia-Romagna 2022 debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde se realizará el GP de Emilia-Romagna 2022?

El lugar donde se disputará el GP Emilia-Romagna 2022 es en el Autodromo Internacional Enzo y Dino Ferrari de Imola, ubicado en la ciudad de Bolonia, región de Emilia-Romaña, Italia.