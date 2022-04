Alianza Lima vs. Cantolao: blanquiazules chocan con el Delfín por la Liga 1 2022

VER Alianza Lima vs. Cantolao EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, sábado 23 de abril, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022. El duelo entre blanquiazules y delfines, pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana), se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao y contará con transmisión en directo del canal GolPerú. Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias de este choque y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Los blanquiazules buscarán sumar su tercera victoria de manera consecutiva, pues vienen de vencer por la mínima a UTC y 4-1 a Universitario de Deportes . Por otro lado, la Academia Cantolao necesita los tres puntos para salir del fondo de la tabla.

Alianza Lima vs. Cantolao: ficha de partido

Partido Alianza Lima vs. Cantolao ¿Cuándo juegan? Sábado 23 de abril ¿Dónde? Miguel Grau del Callao ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cantolao?

El duelo entre Alianza Lima vs. Cantolao por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022 se jugará este sábado 23 de abril desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Miguel Grau del Callao.

Los blanquiazules llegan más que motivados al duelo contra el Delfín, pues vienen de golear por 4-1 a Universitario de Deportes en el mismísimo Estadio Monumental, donde anotaron Jairo Concha (por partida doble), Arley Rodríguez y Hernán Barcos, quien se convirtió en el máximo goleador del conjunto blanquiazul en la temporada.

Para este compromiso, el entrenador Carlos Bustos repetirá el mismo once que venció a la ‘U’, aunque incluirá a Oslimg Mora en la lista de convocados. Los que se quedan fuera son Ricardo Lagos, Darlin Leiton y posiblemente Aldair Fuentes, quien no suma minutos con los aliancistas desde hace varias fechas.

En cuanto a la tabla de posiciones, el conjunto victoriano se encuentra en la casilla 12, con 11 unidades producto de tres victorias, tres derrotas y dos empates. Por otro lado, la Academia Cantolao marcha en la última posición, con apenas cinco puntos, producto de una sola victoria, dos empates y seis derrotas.

Por lo pronto, Alianza Lima se medirá ante Cantolao tras quedarse con el clásico. Foto: Antonio Melgarejo Yaranga/GLR

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Cantolao?

La transmisión del Alianza Lima vs. Cantolao estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar. Así, podrás sintonizarlo en el canal 14 y 714 en HD. Recuerda que también podrás seguirlo a través de la aplicación Movistar Play.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cantolao por internet gratis?

Si es que no tienes las herramientas para sintonizar el Alianza Lima vs. Cantolao EN VIVO y EN DIRECTO, no te preocupes, pues encontrarás toda la información en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Cantolao: posibles alineaciones

Alianza Lima: Campos; VÍlchez, Ramos, Míguez, Rojas; Ballón, Benítez, Concha; Lavandeira, Benavente y Barcos.

Cantolao: Limousin, Carmona, Ramirez, Sanchez, Tamariz, Gonzales, Castillo, D’Arrigo. Uribe, Manzaneda y Tellas.

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs. Cantolao?