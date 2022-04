Revelan el motivo el por el que Cristiano Ronaldo no pateó el penal que falló Bruno Fernandes

Cuando el Manchester United aún perdía 2-1 ante el Arsenal, los diablos rojos tuvieron una gran chance de igualar el marcador; así, quizá la historia hubiese sido diferente (perdieron 3-1 contra los gunners). Sin embargo, terminaron desperdiciando la oportunidad, pues Bruno Fernandes falló su disparo desde los 12 pasos. Tras esto, saltó la pregunta: ¿por qué Cristiano Ronaldo no disparó el penal?.

Si bien el portugués venía de una semana complicada —el pasado lunes 18 falleció uno de sus mellizos recién nacidos—, anotó el único tanto del Manchester United, y parecía estar en forma para haber ejecutado la pena máxima. Sin embargo, no fue así. Así, su entrenador, Ralf Rangnick, confesó que Cristiano no se encontraba en las mejores condiciones para haberlo hecho.

“ Es algo entre ellos, los dos son pateadores de penales. Y Cristiano me dijo después del partido que no se sentía lo suficientemente bien para ejecutar, y es por eso que Bruno lo pateó (…) Engañó al portero, pero le pegó en el poste ”, indicó el entrenador del Manchester United para beIN Sports.

Rangnick reveló que Cristiano Ronaldo le pidió jugar ante el Arsenal, pero que no estaba bien en ese preciso momento. “Hablé con él después del partido, le pregunté, y me dijo que simplemente no sintió que debía patearlo. Por eso dijo que sería mejor que Bruno lo ejecutara”, añadió.

Mira aquí el penal fallado de Bruno