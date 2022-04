Cristiano se queda sin Champions: su DT le dice adiós a los 4 primeros puestos

Manchester United sigue sin rumbo. Los diablos rojos perdieron 3-1 ante el Arsenal y quedaron lejos de la pelea para clasificar a la UEFA Champions League 2022-2023. Tras la derrota, el técnico Ralf Rangnick declaró para BT Sport y reconoció que no tienen posibilidades de acceder al torneo de clubes más importante de Europa.

“Estoy bastante seguro de que incluso antes de ese juego no era muy probable, pero después de este partido, hay que decirle adiós a los cuatro primeros lugares” , indicó.

Por otro lado, contó las razones por las que Cristiano Ronaldo no pateó el penal ante los gunners. “Es algo entre ellos, los dos son pateadores de penales. Cristiano me dijo después del partido que no se sentía lo suficientemente bien para ejecutar y es por eso que Bruno lo pateó. Engañó al portero, pero le pegó en el poste”, indicó.

¿Cuántos puntos tiene el Manchester United en la Premier League?

El Manchester United tiene 54 puntos y se ubica en el sexto lugar de la Premier League 2021-2022. Los diablos rojos se encuentran a seis unidades de la zona de Champions League.

En la próxima jornada, el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que jugar un duro encuentro contra el poderoso Chelsea. Este duelo está programado para el jueves 28 de abril a la 1.45 p. m. (hora peruana) en el estadio Old Trafford y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus.