Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO: ¿a qué hora juegan por Copa de la Liga Profesional?

El partido entre Boca Juniors vs. Central Córdoba acontece en medio de un ambiente tenso del Xeneize. Eduardo Salvio, el número 10 del equipo bostero, fue acusado de atropellar a su expareja. En un principio, la directiva del club encabezada por Juan Román Riquelme lo separó del plantel hasta que se resuelva su situación legal, pero para este partido se espera su retorno a la oncena titular. Ello porque en la prensa argentina se habla de “fin de ciclo” del entrenador Sebastián Battaglia por los malos rendimientos y la ausencia de juego colectivo.

En medio de ese contexto, por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2022, el equipo de Darío Benedetto, ‘Pol’ Fernández y Marcos Rojo visita el Estadio Alfredo Terrera, en la provincia de Santiago del Estero.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: ficha del partido

Copa de la Liga Profesional 2022 - Fecha 12 Boca Juniors vs. Central Córdoba ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 23 de abril de 2022 ¿A qué hora juegan? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Alfredo Terrera ¿Dónde lo transmiten? ESPN y Star+

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Perú: 5.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. del 24/04/2022.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Boca Juniors vs. Central Córdoba, debes sintonizar la señal de ESPN. Consulta la siguiente guía de canales según sea tu operador de cable:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para no perderse la emisión del Boca Juniors vs. Central Córdoba por internet, puedes sintonizar Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de los eventos deportivos que cubre ESPN. En caso no puedas ingresar, sigue la cobertura ONLINE de este partido por La República Deportes.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: alineaciones probables

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Diego González, Guillermo Fernández, Oscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Central Córdoba: Cristopher Toselli; José Gómez, José Leguizamón, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay; Matías Laba, Jesús Soraire, Francisco González Metilli, Alejandro Martínez; Renzo López y Claudio Riaño.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Boca Juniors visita el Estadio Alfredo Terrera, ubicado en la provincia de Santiago del Estero. Este escenario deportivo fue inaugurado el 21 de octubre de 1946 y puede albergar en sus gradas hasta 18.500 espectadores.