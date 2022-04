¿Se durmió la FPF? Quembol indicó la razón por la que aceptó la convocatoria de Estados Unidos

La selección peruana está a menos de dos meses para disputar el repechaje hacia el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, más allá del buen momento de la Bicolor, existe una gran preocupación por el recambio generacional y la situación actual del fútbol de menores. En ese sentido, el defensor Quembol Guadalupe, quien fue sparring de los dirigidos por Ricardo Gareca, mostró su desazón al saber que la sub-20 de Perú no lo toma en cuenta.

El pasado lunes 20 de abril, Mikey Varas convocó al defensor para vestir la casaquilla de la selección norteamericana. Quembol, sobrino de Luis ‘Cuto’ Guadalupe y primo de Jefferson Farfán, se encuentra jugando en el Orlando City B de la MLS Next Pro. El jugador de 18 años aún puede jugar por la selección peruana, ya que se trata de divisiones menores.

Lista de convocados. Foto: web de la selección de Estados Unidos

En una reciente entrevista para DirecTV Sports, Quembol Guadalupe mencionó que no puede vivir esperanzado en que la Bicolor muestre interés en él. “Yo no he recibido ningún llamado ni consulta por la sub-20 peruana. No puedo cerrarle la puerta a la selección de Estados Unidos ni estar esperanzado por una selección que no tiene interés en mí. Es un orgullo para mi familia y para mí recibir el llamado de la selección sub-20 de Estados Unidos. Mi meta está afuera”, puntualizó.

“Me duele porque desde que regresé del sparring no se han comunicado conmigo. No he recibido ningun llamado, nada. Mucha gente pensará que yo he rechazado a la Blanquirroja, pero la verdad no es así”, agregó.

A inicios del presente año, el defensor firmó su primer contrato profesional con el actual equipo de Pedro Gallese. Viene teniendo buenas participaciones en el Orlando City B por lo que no sería sorpresa verlo debutar en cualquier momento en la Primera División del fútbol norteamericano.

