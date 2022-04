¿Qué pasó con ‘Danny’ Sánchez, el ‘jotita’ que jugó un Mundial con Perú y fue figura de Cristal?

En el 2006, la selección peruana sub-17 logró una de las hazañas más importantes del fútbol nacional y clasificó al Mundial de la categoría. Una de las principales figuras de aquella escuadra nacional fue Daniel Sánchez Albújar, quien era considerado como una de las máximas promesas de nuestro país.

‘Danny’ fue uno de los habituales titulares del equipo dirigido por Juan José Oré y mostró un gran nivel en el Sudamericano de dicho año . Aquí te contamos todos los detalles de su trayectoria profesional.

‘Danny’ Sánchez y su etapa como ‘jotita’

En aquella generación de la selección peruana, a la cual se le conoce como los ‘jotitas’, Daniel Sánchez era uno de los máximo exponentes, junto a Reimond Manco, Gary Correa, Néstor Duarte, Eder Hermoza y Christian La Torre.

Daniel Sánchez fue titular en la selección sub-17 que jugó el Sudamericano 2006. Foto: difusión

PUEDES VER: Selección peruana confirmó amistoso ante Nueva Zelanda previo al repechaje para Qatar 2022

Por ello, integró la lista de convocados de la Blanquirroja para disputar el Mundial sub-17 de Corea 2007. Sin embargo, ‘Danny’ perdió lugar en el equipo titular y solo disputó 72 minutos en dos partidos de dicho certamen.

‘Danny’ Sánchez y sus inicios en Sporting Cristal

Después de esa Copa del Mundo, Daniel Sánchez fue promovido al primer equipo de Sporting Cristal. En el 2008, alternó con regularidad con la camiseta celeste y llegó a anotar cuatro goles.

De esta forma, ‘Danny’ fue premiado como el ‘Jugador Revelación’ de dicho año y hasta fue convocado por José Guillermo del Solar a la selección mayor.

Daniel Sánchez jugó en Sporting Cristal hasta el 2011. Foto: Líbero.

No obstante, en la siguientes temporadas, el exvolante bajó notablemente su rendimiento futbolístico y no pudo consolidarse en el cuadro bajopontino. Por ello, en el 2011, los cerveceros decidieron no renovarle contrato.

¿En qué otros equipos jugó ‘Danny’ Sánchez?

Tras su salida de Sporting Cristal, Daniel Sánchez paseó su fútbol por diferentes equipos del torneo local como César Vallejo, Inti Gas, San Simón, León de Huánuco, Comerciantes Unidos, entre otros.

Según el portal Transfermarkt, el último club de ‘Danny’ fue el Defensor Laure Sur, escuadra que disputó la Copa Perú 2020. Después de esa experiencia, el ‘exjotita’ se retiró de la actividad futbolística.