Rinaldo Cruzado aclara situación de su carrera: “Todavía no me he retirado”

El libro de pases de la Liga 1 Betsson 2022 se encuentra cerrado y todavía hay algunos futbolistas que se encuentran sin equipo. Uno de ellos es Rinaldo Cruzado, quien brindó una entrevista para RPP y contó las razones por las que no ha fichado por ningún club en esta temporada.

“Tuve algunas posibilidades para jugar en provincia, pero no las tomé. Quise quedarme en Lima. Todavía no me he retirado, estoy tratando de mantenerme bien físicamente” , declaró.

En 2021, el volante nacional defendió la camiseta de Alianza Atlético de Sullana. En esta escuadra, disputó un total de 20 partidos, en los que anotó un gol y brindó tres asistencias.

Anteriormente, ‘Ri’ estuvo en Alianza Lima entre el 2017 y 2020. En su última campaña con los íntimos, fue parte del plantel que descendió deportivamente.

Rinaldo Cruzado habló sobre el estado de Jefferson Farfán

Rinaldo Cruzado es uno de los amigos más cercanos de Jefferson Farfán. Por ello, el centrocampista se refirió al estado físico actual de la ‘Foquita’.

“Jefferson siempre se prepara. Y se está preparando bien ahora” , indicó el futbolista de 37 años durante la entrevista con RPP.

Recordemos que el ‘10 de la Calle’ está recuperándose de una lesión en la rodilla, por lo que no ha disputado ningún encuentro oficial con la camiseta íntima en la presente temporada. Se espera que el atacante pueda reaparecer para el Torneo Clausura.